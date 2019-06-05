Bitlis'te bu kez kent girişindeki Kürtçe tabela söküldü

Belediye binasının kapısındaki Kürtçe tabelayı indirerek gündeme gelen Bitlis’in AKP’li Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, şimdi de kent girişindeki Kürtçe, Türkçe, İngilizce “Bitlis’e hoş geldiniz” tabelasını söktürdü.

2014’te belediye yönetimine Demokratik Bölgeler Partisinin (DBP) gelmesiyle yaptırılan Kürtçe tabelalar AKP’li Nesrullah Tanğlay tarafından tek tek söktürülüyor.

Daha önce belediye binasına asılı Kürtçe tabelayı indiren Tanğlay, bu kez kent girişinde Kürtçe, Türkçe, İngilizce yazılı "Bitlis'e hoş geldiniz" tabelasını söktürdü.

27 Mart 2016’da kent yönetimine kayyum atanması sonrası 31 Mart seçimlerini AKP kazanmıştı. Ancak kayyum döneminde dahi dokunulmayan tabelalar “Onlar bizim kadar Kürt olamaz, bizim kadar Kürt’ü de savunamaz bizim kadar burada Kürtlere de hizmet edemez. Şunu iyi bilelim; Kürtler sadece bir partinin tekelinde değil” diyen Tanğlay tarafından indirildi.

23 HAZİRAN UYARISI

Mezopotamya Ajansının haberine göre duruma tepkili olan HDP’li belediye meclis üyeleri, “İstanbul seçimleri için Kürtçe propaganda yapan AKP, Bitlis’te Kürtçe tabelaları kaldırıyor. Kürtlerin bunu iyi görmesi ve 23 Haziran günü bu anlayışa gereken cevabı vermesi gerekiyor” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)