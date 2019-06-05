05 Haziran 2019 19:39
Avrupa’nın 5 büyük liginde yaz döneminin en pahalı transferleri
İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa liglerindeki önemli transferleri yaz dönemi boyunca bu sayfadan takip edebilirsiniz.
Fotoğraf: Pixabay
Avrupa’nın 5 büyük futbol liginde henüz transfer sezonu açılmadı ancak bazı transferler kulüpler tarafından resmen ilan edildi. Bu transferler arasında en pahalısı 60 milyon avroya Eintracht Frankfurt’tan Real Madrid’e geçen Luka Jovic.
Yaz boyunca İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa liglerindeki önemli transferleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.
SEZONUN EN PAHALI TRANSFERLERİ
- Luka Jovic: Eintracht Frankfurt’tan Real Madrid’e 60 milyon avroya transfer oldu. Santrfor olarak görev yapan 21 yaşındaki Sırp golcü, geçtiğimiz sezon 48 resmi maçta 27 gol attı.
- Thorgan Hazard: Borussia Dortmund, 26 yaşındaki Belçikalı hücuma dönük orta saha oyuncusu için Borussia Mönchengladbach’a 25.5 milyon avro ödedi. Eden Hazard’ın kardeşi geçtiğimiz yıl 35 resmi maçta 13 gol attı.
- Nico Schulz: Borussia Dortmund, 26 yaşındaki Alman sol beki Hoffenheim’dan 25.5 milyon avroya transfer etti. Schulz, geçtiğimiz sezon 31 resmi maçta 2 gol kaydetti.
- Julian Brandt: Borussia Dortmund’un 25.5 milyon avroya transfer ettiği üçüncü oyuncu Bayer Leverkusen’den alınan 22 yaşındaki Julian Brandt. Hücuma dönük orta saha oyuncusu, kanatlarda ve santrfor bölgesinde de oynayabiliyor. Brandt geçtiğimiz sezon 42 resmi maçta 9 gole imzasını koydu.
- Felipe: Atletico Madrid, 30 yaşındaki Brezilyalı stoper Felipe için Porto’ya 20 milyon avro ödedi. Geçtiğimiz sezon Porto’yla 53 resmi maça çıkan Felipe, 4 gol attı.
- Diego Carlos: Sevilla, Nantes’ın 26 yaşındaki Brezilyalı stoperini 15 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı. Diego Carlos, 3 yıllık Nantes kariyerinde oynadığı 97 maçta 4 gol attı.
- M’Baye Niang: Rennes, 24 yaşındaki Senegalli forvet için Torino’ya 15 milyon avro bonservis parası ödedi. Niang, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Rennes’de 29 maçta 11 gol attı.
ÜLKELERİN TRANSFER DÖNEMLERİ
- İngiltere 11 Haziran 2019 – 2 Eylül 2019
- İspanya 1 Temmuz 2019 – 2 Eylül 2019
- İtalya 1 Temmuz 2019 – 2 Eylül 2019
- Almanya 1 Temmuz 2019 – 2 Eylül 2019
- Fransa 11 Haziran 2019 – 2 Eylül 2019
(SPOR SERVİSİ)
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