Diyarbakır'da 5 Haziran saldırısının yaşandığı noktaya karanfiller bırakıldı

Halkların Demokratik Partisinin (HDP), 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’nden iki gün önce Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda düzenlediği “Büyük İnsanlık” mitingine yönelik bombalı saldırının üzerinden 4 yıl geçti. HDP Diyarbakır İl Örgütü, 5 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce insanın yaralandığı katliamın yıl dönümünde patlamanın yaşandığı elektrik trafosunun önünde anma etkinliği gerçekleştirdi. Anmaya, patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri, HDP milletvekilleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye ve ilçe belediye eş başkanları, HDP Gençlik Meclisi üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Patlamada iki bacağını kaybeden sinemacı Lisa Çalan, sağlık sorunlarından dolayı anmaya katılamadı.

"UNUTMADIK"

Anmada konuşan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Hülya Uyanık Alökmen, katliamda yaşamını yitirenleri anarak, “Bombalar patladığında Diyarbakır o akşam yine özgürlüğe, barışa, beraber yaşamaya dönük taleplerini yükseltti. Yürekler intikam hıncıyla dolmadı. Unutmadık. Suruç’u, Ankara’yı, Antep’i, unutmadık. Onların ölümsüz olduğuna inanıyorsak, istedikleri barış dolu dünyayı yaratmak, onun için mücadele etmek gerekiyor” dedi.

Açıklamanın ardından patlamanın meydana geldiği elektrik trafosuna karanfiller bırakıldı. (Diyarbakır/MA)

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