05 Haziran 2019 18:59

İstanbul Müzik Festivali’ne sayılı günler kaldı

11-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 47. İstanbul Müzik Festivali için geri sayım başladı.

İstanbul Müzik Festivali’ne sayılı günler kaldı

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali için geri sayım başladı. 11-30 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak festivalin teması “Var Olmanın Aydınlığı, Var Olmanın Karanlığı” olarak belirlendi. Festival; Bach, Vivaldi, Handel’den Şostakoviç’e, cazdan Osmanlı klasik müziğine 20 günde 150 eserle 15 farklı mekânda 22 konsere ev sahipliği yapacak.

    İstanbul Müzik Festivali’nin açılış konseri, 11 Haziran akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Genç piyanist Seong-Jin Cho sahne alacağı konserde sanatçıyı, Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın Sanat Yönetmeni Aziz Shokhakimov eşlik edecek. Gecede onur ödülü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Prof. Rengim Gökmen’e takdim edilecek.

    KONSERVATUAR ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ

    Konservatuarların müzik ve şan bölümü öğrencileri bu yıl da festival konserlerini ücretsiz izleyebilecek. Bunun için öğrencilerin, katılmak istedikleri konserden bir gün önce, ad ve soyadı bilgileriyle birlikte rezervasyon yaptırmaları ve etkinlik günü geçerli öğrenci kimliklerini ibraz etmeleri yeterli olacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Çekya'da on binlerce kişi Başbakan Babis’in istifası için eylem yaptı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Seçim güvenliği’ sorunu artık halkın mücadele gücü sorunudur!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Ağır işleyecek yeni bir sürecin eşiğindeyiz

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    YSK'nin çıkmazı

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Nâzım Hikmet
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu Karadeniz'de: Neymiş? Ekrem, Pontus'muş, teröristmiş. Allah akıl versin
    İmamoğlu Karadeniz'de: Neymiş? Ekrem, Pontus'muş, teröristmiş. Allah akıl versin

    Ekrem İmamoğlu memleketi Trabzon’da ve sonrasında Giresun'da halkla buluştu,  “İstanbul'daki yakınlarınızla konuşun” diyerek 23 Haziran çağrısı yaptı. 

    Bitlis'te bu kez kent girişindeki Kürtçe tabela söküldü
    Bitlis'te bu kez kent girişindeki Kürtçe tabela söküldü

    Bitlis'te AKP'li Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediye binasından sonra kent girişindeki Kürtçe tabelayı da söktürdü.

    Diyarbakır'da 5 Haziran saldırısının yaşandığı noktaya karanfiller bırakıldı
    Diyarbakır'da 5 Haziran saldırısının yaşandığı noktaya karanfiller bırakıldı

    HDP’nin 5 Haziran 2015’te İstasyon Meydanı’nda düzenlediği “Büyük İnsanlık” mitingine yönelik bombalı saldırıda yaşamını yitirenler için anma etkinliği düzenlendi.

    Öykü Arin’in annesi: Çocuklar iyi olursa bayram olur
    Öykü Arin’in annesi: Çocuklar iyi olursa bayram olur

    Lösemi tedavisi gören Öykü Arin’in annesi Eylem Şen Yazıcı ‘mutlu bayramlar’ için halka donör olma çağrısında bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Bodrum'da haber takibi yapan gazetecilerin sandalına sürat teknesi çarptı
    Bodrum'da haber takibi yapan gazetecilerin sandalına sürat teknesi çarptı

    Muğla Bodrum’da haber takibi yapan gazetecileri taşıyan tekneye, bölgede bulunan Maça Kızı Oteli'ne ait sürat teknesi çarparak batırdı.

    Kırmızı ışıkta 58 saniye yol kapatan 11 kişiye soruşturma
    Kırmızı ışıkta 58 saniye yol kapatan 11 kişiye soruşturma

    Adana’da kırmızı ışıkta 58 saniye yol kapatarak açlık grevlerine dikkat çekmek isteyen 11 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

    Van’da sınırı geçerken donarak ölen 21 mülteciye ait ceset bulundu
    Van’da sınırı geçerken donarak ölen 21 mülteciye ait ceset bulundu

    Van’ın İran sınırında, 21 ceset bulundu. Cesetlerin sınırı geçmeye çalışırken donarak hayatını kaybeden mültecilere ait olduğu öğrenildi.

    Kadın örgütleri: Cezasızlık erkekleri cesaretlendiriyor
    Kadın örgütleri: Cezasızlık erkekleri cesaretlendiriyor

    Diyarbakır’da geçtiğimiz üç hafta içerisinde üç kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu. Kadın örgütleri, cinayetleri cezasızlık politikasına bağlıyor.

    Avrupa’nın 5 büyük liginde yaz döneminin en pahalı transferleri
    Avrupa’nın 5 büyük liginde yaz döneminin en pahalı transferleri
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası 7 Haziran’da başlıyor
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası 7 Haziran’da başlıyor
    "Nesli tükenmekte olan" haberlerinin nesli tükenmiyor
    "Nesli tükenmekte olan" haberlerinin nesli tükenmiyor
    Saya tezgahından kamera arkasına: Mültecilerden mesaj veren filmler
    Saya tezgahından kamera arkasına: Mültecilerden mesaj veren filmler
    Şubadap Çocuk: Bakanlığın tenezzül etmediği okullara gittik
    Şubadap Çocuk: Bakanlığın tenezzül etmediği okullara gittik
    Engellemelere rağmen tabela asıldı: Orhan Kemal bu evde yaşamıştır
    Engellemelere rağmen tabela asıldı: Orhan Kemal bu evde yaşamıştır
    İSİG Diyarbakır Meclisi kuruluyor
    İSİG Diyarbakır Meclisi kuruluyor

    Diyarbakır’da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi için hazırlık çalışmalarında sona yaklaşıldı. Meclis yakın zamanda kuruluşunu duyuracak.

    Tarım işçileri bayramı tarlada çalışarak geçiriyor
    Tarım işçileri bayramı tarlada çalışarak geçiriyor

    Çevre illerden çalışmak için Urfa Suruç’a gelen mevsimlik tarım işçileri, bayramı evlerinden uzakta çalışarak geçiriyor.

    Patron kaçtı, işçiler çalışmak için gittikleri Cezayir’de mahsur kaldı
    Patron kaçtı, işçiler çalışmak için gittikleri Cezayir’de mahsur kaldı

    Cezayir’de inşaatta çalışan Türkiyeli işçiler, taşeron şirketin ülkeyi terk etmesi üzerine ortada kaldı. İşçilerin ülkeye dönüşüne izin verilmiyor.

    TL’ye güven eridi, altın mevduatları ikiye katlandı
    TL’ye güven eridi, altın mevduatları ikiye katlandı

    Türkiye’de altın mevduatları Ocak-Mart dönemi arasında geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat arttı.

    2019'da küresel büyüme yavaşlayacak
    2019'da küresel büyüme yavaşlayacak

    Dünya Bankası, 2019'da küresel büyümenin yavaşlayarak 2,6'ya gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

    Gölcük Tabiat Parkında köşk ve bungalov projesine iptal
    Gölcük Tabiat Parkında köşk ve bungalov projesine iptal

    Gölcük Tabiat Parkında hayata geçirilmesi planlanan dağ köşkü ve bungalov projesi, Bolu İdare Mahkemesince oy birliğiyle iptal edildi.

    ABD’den Türkiye’ye: Hem F-35 hem S-400 alamazsınız, birini seçin
    ABD’den Türkiye’ye: Hem F-35 hem S-400 alamazsınız, birini seçin

    ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye'ye "Hem F-35 hem S-400 satın alamazsınız. Bir seçim yapmalısınız" dedi.

    Partilerin bayram ziyaretlerinde seçim konuşuldu
    Partilerin bayram ziyaretlerinde seçim konuşuldu

    Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler bayram ziyaretlerini gerçekleştirdi. Gündemde 23 Haziran İstanbul seçimi vardı.

    Yıldırım seçim çalışması için Sivas'ta: İstanbul'un Sivaslı seçmene ihtiyacı var
    Yıldırım seçim çalışması için Sivas'ta: İstanbul'un Sivaslı seçmene ihtiyacı var

    AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım seçim çalışması için nüfusunun 2 katı kadar seçmeni İstanbul'da bulunan Sivas'a geldi.

    Şarkıcı Fedon: Kadına çok tokat attım, öyle kadınlar var ki kesilmeye bile layık
    Şarkıcı Fedon: Kadına çok tokat attım, öyle kadınlar var ki kesilmeye bile layık

    Şarkıcı Fedon’dan kadına yönelik şiddet haklı göstermeye çalışan sözler: Kadına çok tokat attım. Utanarak söylediğim bir şey. Öyle kadınlar var ki kesilmeye bile layık o ayrı. 

    İmamoğlu: Vatandaşın enerjisi otoriteye karşı durulabileceğini kanıtlayacaktır
    İmamoğlu: Vatandaşın enerjisi otoriteye karşı durulabileceğini kanıtlayacaktır

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak mazbatası geri alınan CHP Adayı Ekrem İmamoğlu, Washington Post gazetesi için bir makale kaleme aldı.

    Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu Başkanı emekliliğini istedi
    Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu Başkanı emekliliğini istedi

    Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Enes Sevgi’nin seçim sürecinde başlayan baskılara dayanamayarak emekliliğini istediği iddia edildi.

    Kapitalistten baş(ba)kan olursa halkın hali haraptır!
    Kapitalistten baş(ba)kan olursa halkın hali haraptır!

    Arif Bektaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyaretini ve halkın kazanılmış haklarına yönelik saldırı planlarını yazdı.

    EMEP: Sudan’da iktidar halka devredilmelidir
    EMEP: Sudan’da iktidar halka devredilmelidir

    EMEP: Sudan’da generaller, iktidarı derhal Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri’ne (ÖDBG) devretmeli. Halka ateş emrini veren generaller yargılanmalı.

    Asıl bayramı barışta yaşayacaklar
    Asıl bayramı barışta yaşayacaklar

    Çocukları PKK’lilerce alıkonulan anneler ve barış anneleri bir bayramı daha gözyaşlarıyla karşılıyor. Anneler savaşa karşı birlik çağrısı yapıyor.

    Prof. Dr. Kurul: Model, eğitimin sorunlarına karşı kör, sağır, dilsiz
    Prof. Dr. Kurul: Model, eğitimin sorunlarına karşı kör, sağır, dilsiz

    Yeni Ortaöğretim Modeli’ni değerlendiren Prof. Dr. Nejla Kurul, “Ortaöğretim modeli, eğitimin gerçek sorunlarına karşı sağır, kör ve dilsizdir.” dedi.