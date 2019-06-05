İstanbul Müzik Festivali’ne sayılı günler kaldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali için geri sayım başladı. 11-30 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak festivalin teması “Var Olmanın Aydınlığı, Var Olmanın Karanlığı” olarak belirlendi. Festival; Bach, Vivaldi, Handel’den Şostakoviç’e, cazdan Osmanlı klasik müziğine 20 günde 150 eserle 15 farklı mekânda 22 konsere ev sahipliği yapacak.

İstanbul Müzik Festivali’nin açılış konseri, 11 Haziran akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Genç piyanist Seong-Jin Cho sahne alacağı konserde sanatçıyı, Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın Sanat Yönetmeni Aziz Shokhakimov eşlik edecek. Gecede onur ödülü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Prof. Rengim Gökmen’e takdim edilecek.

KONSERVATUAR ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ

Konservatuarların müzik ve şan bölümü öğrencileri bu yıl da festival konserlerini ücretsiz izleyebilecek. Bunun için öğrencilerin, katılmak istedikleri konserden bir gün önce, ad ve soyadı bilgileriyle birlikte rezervasyon yaptırmaları ve etkinlik günü geçerli öğrenci kimliklerini ibraz etmeleri yeterli olacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)