Çekya'da on binlerce kişi Başbakan Babis’in istifası için eylem yaptı

Çekya’nın başkenti Prag’da Wenceslas Meydanı’nda, Başbakan Andrej Babis ve Adalet Bakanı Marie Benesova karşıtı gösteri düzenledi. On binler Başbakan Andrej Babiş’in istifası talebiyle sokaklara döküldü. Yargı sürecinin engelleneceği kaygısından hareketle Babis ve yeni atadığı Adalet Bakanı Marie Benesova istifası istendi. Nisan sonundan beri her hafta protesto düzenleyen “Demokrasi için milyon dakika” adlı oluşumdan Benjamin Roll, “Babis, bize her hafta onu protesto etmemiz için yeni bir neden veriyor. Biz de bıktık” diye seslendi.

Çekya’nın en zengin ikinci ismi haline gelen Babis popülist ‘Evet’ partisinin lideri sıfatıyla yolsuzlukla mücadele ve Avrupa Birliği (AB) şüpheciliği üzerinden seçim kampanyası yürüterek 2017 yılında başbakan seçilmişti. Nisan ayında polisin Babis hakkında AB sübvansiyonlarında yolsuzluk suçlamasıyla kovuşturma başlatması adalet bakanı değişikliğine yol açtı. Ardından geçen cuma günü Çek basınına sızan 71 sayfalık Avrupa Komisyonu raporundan, AB’nin sübvansiyon olarak verilen en az 17.5 milyon avronun Babiş tarafından geri ödenmesini talep ettiği öğrenildi. Babis başbakan olmasından iki ay önce kendisine ait olan ve gıda, kimyasal, medya sektöründe yatırımları bulunan Agrofert holdingi iki vakfa devretmişti. Ama rapora göre vakıfların tek hak sahibi olarak başbakan makamında hala holdingden kar payı almakta olduğundan, şirketlerine verilen tüm AB sübvansiyonlarının geri ödenmesi talep edilmekteydi. (DIŞ HABERLER)