Hasta tutuklu Mehmet Faruk Engin 2 yıldır tedavi edilmiyor

Osmaniye 2 No’lu T Tipi Cezaevi’nde 87 gün açlık grevi yapan ve ayağında şarapnel parçası bulunan Mehmet Faruk Engin 2 yıldır tedavi edilmiyor.

Engin, kendisiyle görüşen avukatlar aracığıyla yaşadığı hak ihlallerini şöyle anlattı: “Ben 87 gün açlık grevinde kaldım. 31 Mayıs’ta hastaneye götürüldüm. Daha önce kanamam ve kusmam vardı. Doktor, ‘hiçbir şeyin yok’ diye gönderdi. Ben doktorun yanında muayeneye girerken, yanımızda uzman çavuş, erler ve gardiyanlar vardı. Ellerim kelepçeliydi. Ben doktora ayağımda 3 yıldır şarapnel parçası var, yürüyemiyorum, dedim. Uzman çavuş ve gardiyan, ‘bu konu doktoru ilgilendirmez. Bunu kurum doktoru tedavi eder’ deyip doktorun yanında çıkardılar. Cezaevi doktoru beni hastaneye hiç bir şekilde sevk etmiyor. Doktor bana, ‘ben devletin askerini ve araçlarını neden senin için meşgul edeyim’ diyor. Sol ayağımda bacağımda şarapnel parçası var. Ama ameliyat edilmedim. Ayağım şişkin ve acıyor; basamıyorum. En son 2017 yılında ayağım için hastaneye gittim. O günden beri hastaneye götürmediler. Şuanda B1 vitamini alıyoruz. Çorba içiyoruz. Yoğurt ve peynir tüketiyoruz. Doktor hiç bir şekilde nasıl beslenmem gerektiğini anlatmadı.”

Engin’le aynı cezaevinde olan Abdulkadir Baybars, Akar İkbal, Adem Amaç, Yavuz Akar, Cihan Cağfun, Özgür Azad İnci ve Sabri Kaya adlı tutukluların tedavileri de yapılmıyor. (MA)