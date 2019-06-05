Kırmızı ışıkta 58 saniye yol kapatan 11 kişiye soruşturma

Adana’da açlık grevlerine dikkat çekmek için kırmızı ışıkta yol kapatarak 58 saniye boyunca eylem yapan 11 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 3 Mayıs’ta yapılan eyleme ilişkin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde 11 kişi Adana İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne çağrılarak ifadeleri alındı.

‘KIRMIZI IŞIK GÖRMEZDEN GELİNDİ’

Savcılık, 11 kişinin ellerinde DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in fotoğrafının olduğu “Leyla Güven haklıdır, tecrit kalkmalıdır” dövizlerini taşıyıp, ağızlarına maske takarak, yol kapattığını ve bu şekilde “2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçunu işlediğini iddia etti. Savcılık 11 kişinin kırmızı ışıkta durduğunu görmezden gelirken, eyleme katılanların ise tek tek tespit edilerek, ifadelerinin alınmasını istedi.

‘AMAÇ KAMUOYU OLUŞTURMAKTI’

Kimlik tespitleri yapılanlar emniyete çağırılarak ifadeleri alındı. Emniyette ifade verenler amaçlarının trafiği kapatıp, kamu düzenini bozmak olmadığını belirterek, “Maksadımız açlık grevindeki Leyla Güven’e destek olmak ve bir dakikadan kısa bir süre kırmızı ışık yanarken, yolun ortasında kısa bir süre durarak, kamuoyunun dikkatini çekmekti. İstinat edilen suçlamayı kabul etmiyoruz” dedi. (Adana/MA)