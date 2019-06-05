Yüzyılın salgını Lyme’dan yeni taklit “SMA”

Oben ULU

Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Biyolog Barbaros Çetin, yıllardır sürdürdüğü çalışmalar tecrübesinde bebeklerde ölüme yol açan SMA’nın Lyme tarafından taklit edildiğini ileri sürdü. Çalışmaları Dünya Sağlık Örgütü tarafından dikkatle takip edilen Çetin, dünyada ilk defa ortaya atılan yeni bulguları üzerine Madrid’e davet edildi. Çetin, “Alınmayan önlemler, yanlış tanılar ve tedaviler sonucunda yüzlerce insan yaşamını kaybediyor. Milyonlarca dolar harcanıyor” dedi.

Prof. Dr. Biyolog Barbaros Çetin, halk arasında Gevşek Bebek Sendromu olarak bilinen ve çocukların hayatlarını kaybetmesine neden olan SMA’nın sonradan değil, anne karnından da bulaşabileceğini ileri sürdü. Bununla ilgili yaptığı çalışmalarda SMA tanısı konmuş çocuklar ve annelerinde (Almanya’da) Lyme testleri yaptırdı. Lyme hastalığına neden olan Borrelia Burgdorferi bakterisinin SMA’yı taklit ettiği hipotezini testlerle kanıtladı. Uluslararası Bilim Kurulu, Çetin’in çalışmalarını sunuma değer buldu. Sunum için 8-9 Haziran’da Madrid’te düzenlenen 2019 Uluslararası 9. Avrupa Lyme Hastalığı Toplantısına davet edildi.

DÜNYADAKİ HİÇ BİR CANLIYA BENZEMİYOR

Türkiye’de 7-10 milyon arası Lyme hastası olduğunu belirten ve Uluslararası Lyme ve İlişkili Hastalıklar Topluluğu tarafından özel komiteye seçilen Prof. Dr. Biyolog Barbaros Çetin daha önce “Türkiye’de Lyme Hastalığı Araştırma Merkezleri olmadığını ve bu spitoket bakteri taşıyanların farkında olmadan yanlış tedavi olduklarını” ileri sürmüştü. Ancak halen Türkiye’de bu konuda bir adım atılmadı. Davet edildiği konferansta tanısıyla ilgili bir sunum yapacak olan Çetin; “Benim Ultra SuperSpiroket adını verdiğim ve Lyme’a neden olan BorreliaBurgdorferi bakterisinin dünyada başka hiçbir canlıya benzememesi nedeni ile uzaydan gelen farklı bir canlı olduğunu ciddi şekilde düşünüyorum. Bilim dünyası yıllardır bu bakteriyi keneler vasıtasıyla bulaştığını düşünüyordu. Ama son 10 yıldır yapılan bilimsel çalışmalar ile bütün kan emen canlılardan geçtiği ispatlandı. Bunun yanı sıra kan ve organ nakliyle, cinsel yolla ve anneden fetüse geçtiği de tespit edildi. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü bunu salgın olarak kabul etti” diye konuştu.

BİLİM KURULUNCA KABUL EDİLDİ

Çalışmalarının bilim kurulunca da kabul edildiğini belirten Çetin şu değerlendirmede bulundu: “Ben 12 yıldır Lyme ile ilgilenen biyoloji profesörüyüm. Bilim dünyası son 50 yılda şunu kanıtladı. Lyme hastalığı 365 hastalığı taklit ediyor. Bu konuda binlerce akademik yayını bulabiliriz. Lyme yaşarken genleri değiştirebilen, insanda tamir mekanizmasını bozan ve kanser yapan, insan beynine yerleşen bir bakteridir. İnsanlarda ALS, MS, SMA gibi hastalıklara neden olduğu ortaya kondu. Son birkaç yıldır ALS ile SMA arasında moleküler düzeyde bağlantı olduğu ortaya çıkarılınca bende SMA ile bağlantısını araştırırken bir takım bulgulara vardım. Ve sonuçta solunum sisteminin en önemli kası olan diyaframın bu bakteri tarafından felç edildiğine dair makalelere ulaştım. Ayrıca C3, C4, C5 omurilikteki ana sinirlerden çıkan ve iki kola ayrılan frenik sinirin üzerine gittim. Çünkü bu frenik sinir beyinden çıkıyor. Diyaframa bağlanıyor. Eğer bu freniksinirler herhangi bir nedenle tahrip olursa hasta ölür. SMA’lı çocuklarda bu sistemin doğuştan çalışmadığını görüyoruz. Bende bu noktadan hareketle yaptığım çalışmalarda eksik olan bir halkayı ortaya çıkarmış oldum. Son bilimsel çalışmalar göstermiştir ki SMA multisistemik bir hastalıktır. Lyme da multisistemik bir hastalıktır. Çünkü bütün organlarda tutunum yapar. İşte benim hareket noktam budur. Ve ben bu düşünceden hareket ile SMA1 tanısı almış bir bebek ve annesinden bu testleri yapmasını rica ettim. Test sonuçları pozitif çıktı. SMA4 tanısı çıkmış ailelerde de bu testleri yaptırdım. Onlarda da pozitif sonuçlandı. Bu çalışmalarım İspanya’nın Madrid kentinde yapılacak olan 9’uncu Avrupa Lyme toplantısında sunulmak üzere kabul edildi. Bende 8-9 Haziran da dünyaya bu hipotezimi elimdeki testlerle birlikte sunacağım.”

ÇETİN’DEN ACİL EYLEM PLANI ÇAĞRISI

Çetin; “Lyme hastalığına neden olan ‘Borreliaburgdorferi’ spiroket bakterisinin annenin hamilelik döneminde fetusa geçtiği bilimsel bir gerçek. Ayrıca bu bakterinin anne karnında ölüm, gelişim bozukluğu, erken doğum, düşük ve sakat doğumlara neden olduğu da bilinmektedir. Bu ciddi nedenlerden dolayı, hamilelik öncesi, geçerliliği yüksek testlerle bir Lyme taraması yapılması, çocuk sağlığı ve insan neslinin sağlıklı geleceği açısından son derece önemlidir” dedi ve acil eylem planı çağrısı yaptı.

DÜNYAYA BU HASTALIKLAR İLE GELMELERİNİ İSTEMİYORSAK…

Çetin devamında şu uyarılarda bulundu:

Çocuklarımızın dünyaya SMA, DMD, Otizm, Down Sendrom ve diğer nörodejeneratif hastalıklar tanısıyla gelmelerini istemiyorsak, hamilelik öncesi mutlaka geçerli bir Lyme testi yaptırmamız hayati önemdedir. Nitekim başta ABD olmak üzere birçok ülkede bilinçli çiftler çocuk yapma kararı aldıklarında, öncelikle bu testi yaptırmaktadırlar. Ülkemizde şu ana kadar SMA tanısı almış çocuklarımıza ve ailelerine, acilen Lyme taraması yapılmalıdır. Günümüzde 365’den fazla hastalığı taklit ettiği ispatlanmış olan Lyme hastalığı ile ilgili Sağlık Bakanlığı bir an önce ‘Lyme Hastalığı İle Mücadele Eylem Planını’ hayata geçirmelidir. Avrupa Parlamentosu geçen yıl Kasım ayındaki toplantısında, tüm üye ülkeler için ‘Lyme hastalığı ile Mücadele Acil Eylem Planı’ kararını onaylamıştır. Ayrıca, 2018 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 21.yüzyılın Salgın Hastalığı Lyme ile ilgili ‘ICD-11 Borreliyoz Tanı Kodlarını’ 15 ayrı başlıkta yeniden ele almış ve yayınlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2018 yılı itibariyle Lyme hastalığının merkezi sinir sisteminde nörolojik etkilerini 8A45.0Y koduyla duyurmuş ve sağlık çalışanlarını bu konuda uyarmışken, tüm nörodejeneratif hastalıklarda olması gerektiği gibi SMA’da da LYME testleri yapılarak gerçekten, Lyme pozitif olan hastalar ortaya çıkarılmalıdır.

TÜRKİYE’DE 1 YILDA SMA’LI 271 HASTA İÇİN 75 MİLYON DOLAR

Çetin, bu çalışmaların ışığında ortaya çıkabilecek olan gerçeklik ile SMA ile ilgili yapılan yanlış tedavilerin ve israfın önüne geçileceğini de ifade etti. 2018 yılında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA’lı hasta bebeklerin ilacını (Spinraza) üreten ABD’li firmaya isyan etmişti. İlaç ruhsarı almayarak istediği fiyattan satan firmaya 1 yılda 271 hasta için 75 milyon dolar ödenmişti. İngiltere Sağlık Bakanlığına bağlı “İngiliz Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmellik Enstitüsü (NHS) 2018 yılında SMA’lı hastaların tedavisinde kullanılan Spinraza’yı önermeme kararı almıştı.