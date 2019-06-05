05 Haziran 2019 15:33

ABD’den Türkiye’ye: Hem F-35 hem S-400 alamazsınız, birini seçin

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye'ye "Hem F-35 hem S-400 satın alamazsınız. Bir seçim yapmalısınız" dedi.

ABD’den Türkiye’ye: Hem F-35 hem S-400 alamazsınız, birini seçin

Fotoğraf: Dmitriy Fomin/Flickr (CC BY-SA 2.0)

 

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    ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almak istemesine tepki göstermeyi sürdürüyor. Ülkenin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye’nin F-35 jetlerini almak istiyorsa Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

    NATO Elçisi Hutchison, CNBC televizyonuna demecinde, Rusya’yı “NATO’yu bölmenin ve güçsüzleştirmenin yollarını bulmaya çalışmakla” suçladı, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi satın almasının da Rusya’nın “Bu planlarının gerçekleşmesine yardımcı olacağını” öne sürdü.

    Ayrıca Hutchison “Bir Rus hava savunma sisteminin F-35 jetleriyle aynı askeri denetim mekanizması içerisinde yer almasının kabul edilemez” olduğunu söyledi ve Türkiyeli yetkililere hitaben şunları söyledi: “Bir seçim yapmalısınız. Ya birini ya diğerini alabilirsiniz, ancak ikisini birden alamazsınız.”

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