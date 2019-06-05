ABD’den Türkiye’ye: Hem F-35 hem S-400 alamazsınız, birini seçin
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye'ye "Hem F-35 hem S-400 satın alamazsınız. Bir seçim yapmalısınız" dedi.
Fotoğraf: Dmitriy Fomin/Flickr (CC BY-SA 2.0)
ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almak istemesine tepki göstermeyi sürdürüyor. Ülkenin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye’nin F-35 jetlerini almak istiyorsa Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
NATO Elçisi Hutchison, CNBC televizyonuna demecinde, Rusya’yı “NATO’yu bölmenin ve güçsüzleştirmenin yollarını bulmaya çalışmakla” suçladı, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi satın almasının da Rusya’nın “Bu planlarının gerçekleşmesine yardımcı olacağını” öne sürdü.
Ayrıca Hutchison “Bir Rus hava savunma sisteminin F-35 jetleriyle aynı askeri denetim mekanizması içerisinde yer almasının kabul edilemez” olduğunu söyledi ve Türkiyeli yetkililere hitaben şunları söyledi: “Bir seçim yapmalısınız. Ya birini ya diğerini alabilirsiniz, ancak ikisini birden alamazsınız.”
ERDOĞAN: GERİ ADIM ATMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almaktan vazgeçmeyeceklerini yinelemişti. (HABER MERKEZİ)