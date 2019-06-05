Bodrum'da haber takibi yapan gazetecilerin teknesine sürat teknesi çarptı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde haber takibi yapan gazetecileri taşıyan tekneye, bölgede bulunan Maça Kızı Oteli'ne ait sürat teknesi çarparak batırdı. Teknede bulunan 3 gazeteci ile tekne kaptanı ölümden döndü. Gazeteciler kazayı sıyrıklarla atlatırken, ayağı kesilen ve çok kan kaybettiği belirlenen kaptan ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bodrum'a giden Hürriyet Gazetesinden Cenker Tezel, Tv 100 Muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk Bloomberg Tv Muhabiri Onur Aydın, kiraladıkları tekne ile haber takibi yapmak üzere denize açıldı. Dün saat 16.30 sıralarında Cennet Koyu'nda haber çalışması yapan gazetecilerinin bulunduğu tekneye, yakında bulunan maça Kızı Oteli'ne ait sürat motoru hızla çarptı. Çarpışma sırasında 3 gazeteci denize atlarken, kaptan Osman Demirkoz ise tekneden çıkamadı.

TUR TEKNELERİ YARALILARI LİMANA GÖTÜRDÜ

Gazetecilerin teknesine çarpan, Maça Kızı Oteli'ne ait tekne hızla bölgeden uzaklaşırken, denize düşen 3 kişi ile olayda büyük hasar gören balıkçı teknesinde yaralanan kaptan Demirkoz, çevredeki bir tur teknesi tarafından Gündoğan Limanı'na götürüldü. Ayağından yaralanan tekne kaptanı ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybettiği öğrenilen kaptan Osman Demirkoz hemen ameliyata alındı. Hürriyet Gazetesinden Cenker Tezel, Tv 100 Muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk Blomberg Tv Muhabiri Onur Aydın, olayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Ölümden dönen gazeteciler, daha sonra Yalıkavak Marina'da bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na giderek, Maça Kızı Oteli'ne ait tekneyi kullanan kişiden şikayetçi oldu.

GAZETECİLER YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yalıkavak Polis Merkezi’ndeki ifade işlemlerinin ardından açıklamalarda bulunan, Habertürk Bloomberg TV Muhabiri Onur Aydın, teknenin hızını kesmeden üzerlerine geldiğini söyledi. Ayağına 5 dikiş atıldığını belirten Aydın, "Tekne ile haber takibine çıktık ve işimizi bitirdik. Açık denizde dönüş esnasında bir teknenin üzerimize doğru geldiğini gördük. Hızını kesmedi ve dümen kırmadı. Nereden vuracağını kestirdikten sonra teknenin sol kısmından denize atladık. Kaptanının bacağı çok kötü durumda. Benim ayağımda ise 5 dikiş var” dedi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu arada olaydan sonra gazetecilerin şikayetçi olmasının ardından Maça Kızı Oteli'ne ait tekneyi kullanan kaptan A.S., gözaltına alındı. A.S.'nin poliste ifade verdiği belirtilirken, soruşturma sürdürülüyor.

TGS: SORUŞTURMANIN TAKİPÇİSİYİZ

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada konunun takipçisi olduklarını ifade etti: Bodrum'daki # MaçaKızı Oteli, görüntü alınmasını engellemek için sürat teknesiyle gazetecileri taşıyan sandala çarptı. Hürriyet'ten Cenker Tezel, Habertürk'ten Onur Aydın ve TV 100'den Metehan Ekşi ölümden döndü. Bu cinayete teşebbüstür. Soruşturmanın takipçisiyiz!" (MEDYA SERVİSİ)