Son 5 yılda kaç cumhurbaşkanına hakaret davası açıldı?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “cumhurbaşkanına hakaret” davalarını Meclis gündemine taşıdı; 2014 yılında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana “cumhurbaşkanına hakaret” suçunu düzenleyen TCK’nin 299. Maddesi gereği toplam kaç soruşturma açıldığını sordu.

Konu ile ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle önerge veren Emir, özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edildiği gerekçesiyle açılan dava ve başlatılan soruşturma haberlerinin hemen her gün basın yayın organlarında yer aldığını ifade etti.

Konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Erdoğan’ın göreve başladığı 28 Ağustos 2014 tarihinden bu yana “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla birçok vatandaş hakkında kamu davası açıldığını ifade eden Emir, davalara konu olan bu ifadelerin birçoğunun Anayasa, Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve yasalarımız uyarınca, “İfade özgürlüğü” kapsamında olduğuna dikkat çekti.

KAÇ KİŞİ BERAAT ETTİ?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, son 5 yılda ve yıllar itibariyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan soruşturmaların kaçının davaya dönüştüğünü sordu.

Emir, önergesinde ayrıca şu soruları yöneltti:

■ Son 5 yılda ve yıllar itibariyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan davaların kaçı beraat kararı ile sonuçlanmıştır?

■ Son 5 yılda ve yıllar itibariyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan davalar neticesinde kaç kişi, hakkında mahkumiyet kararı verilerek tutuklanmıştır?

(HABER MERKEZİ)