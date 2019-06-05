Partilerin bayram ziyaretlerinde seçim konuşuldu

Siyasi partiler bayram ziyaretlerini Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde gerçekleştirdi. Ziyaretlerde 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerine ilişkin mesajlar verildi.

HDP Genel Merkezini CHP, Saadet Partisi ve DSP heyetleri ziyaret etti. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve Adana Milletvekili Kemal Peköz’ün karşıladığı heyetlerle görüşmede İstanbul seçimleri ve barış konuşuldu. DSP Genel Başkan Yardımcıları Dilara Tanboğa, Ahmet Hidayet Bektaş'ın yer aldığı heyetle görüşmede, YSK’nin seçimleri iptal etme haksızlığına son verilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması çağrısı yapıldı. Saadet Partisinin ziyaretinde konuşan Milletvekili Cihangir İslam da Kürtler, Türkler, Lazlar, Çerkesler, Pomaklar, Sünniler, Aleviler olmak üzere herkesin bayramını kutladı.

Daha sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Eda Yüksel, HDP Genel Merkezini ziyaret etti. Barış ve demokrasi mesajlarının verildiği görüşmede, HDP konuyu tutuklu milletvekillerine ve önceki dönem eş genel başkanlarına getirirken mücadeleden vazgeçilmeyeceğine vurgu yaptı. Nihat Yeşil ise herkesin HDP’nin demokrasi mücadelesinde ödediği bedellerin farkında olduğunu belirterek, “Tarihi direnenler, mücadele verenler yazar” diye konuştu. Kemal Peköz ise, HDP’nin 23 Haziran seçimlerindeki tutumunun belli olduğunu ve bunun için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

CHP Genel Merkezine gelen heyetleri ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz karşıladı. AKP, MHP, İyi Parti, HDP'nin yaptığı ziyaretlerde en çok gündeme gelen İstanbul seçimleri oldu. İyi Partinin ziyaretinde konuşan CHP'li Çeviköz, “Umarız Millet İttifakının 31 Mart'ta göstermiş olduğu başarı, 23 Haziran'da da daha güçlü bir şekilde kendisini tekrarlayacaktır” dedi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen de “İstanbul'da yaşananlar her ne kadar ülkemizdeki hukukun düştüğü durumu gözler önüne serse de biz 23 Haziran'da çok daha ciddi bir farkla Sayın İmamoğlu'nun bu hukuksuzluğa cevap vereceğine, vatandaşın sandıkta hukuksuzluğun hesabını göreceğine inanıyoruz” dedi.

HDP'den Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ve MYK üyesi İlknur Birol, CHP'ye bayram ziyaretinde bulundu. Birol, Türkiye toplumunun gerginlikten yıldığını belirterek, İstanbul seçiminin demokrasi isteyenler için önemli bir dönemeç olacağına dile getirdi. Birol, "Kadınların, erkeklerin, en çok da çocukların yüzlerinin güldüğü bir ülke için üstümüze düşeni güler yüzümüzle yapmaya devam etmeye çalışacağız" dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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