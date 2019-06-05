İmamoğlu Trabzon’da: Neymiş? Ekrem, Pontus'muş, teröristmiş. Allah akıl versin

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzon’daydı. Atatürk Alanı'nda konuşan İmamoğlu, "Trabzon seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla karşılandı. İmamoğlu Trabzon'da kendisine yapılan "Pontus" göndermesine “Neymiş, Ekrem Pontus'muş, teröristmiş. Allah akıl versin. Ya kardeşim benim ailemi bu şehirde yaşayan herkes bilir, etnik köken üzerinden insana hakaret edilmez” sözleriyle tepki gösterdi.

Trabzon Atatürk Alanı’nda hemşehrilerimizle beraberiz. https://t.co/uUIyEfdm2m — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 5 Haziran 2019

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Ben seçimi kazanmış bir belediye başkanıyım, bir avuç insan Türkiye'nin demokrasi sürecine sıkıntı verdi, hep beraber tamir edeceğiz. Çünkü bizim insanımız cumhuriyete, demokrasiye, özgürlüğe alışmış insanlardır. Çünkü bizim insanlarımız her zaman ‘Tam bağımsız Türkiye’ diyen insanlardır.”

“Sizlerin en başta duasına ihtiyacım var. Bana dua edin ve mutlaka İstanbul'daki yakınlarınızla konuşun. Konuşuyoruz demi?”

“Bu süreçte hep şunu savundum, kardeşim hizmet yarışı yapalım.”

"Kibir, halkından uzak, insanlarıyla diyalog kuramayan bir anlayışa hep birlikte ‘güle güle’ demeliyiz.”

“Bir şey bulamıyorlar Ekrem'in inancıyla, etnik kökeniyle uğraşıyorlar. Neymiş? Ekrem, Yunan'mış, Pontus'muş, teröristmiş. Allah akıl versin. Ya kardeşim benim ailemi bu şehirde yaşayan herkes bilir, etnik köken üzerinden insana hakaret edilmez. Bana dün köyde gazeteci arkadaşlar 'efendim terör örgütünün kucağı vesaire' dedi. Valla dedim ki, ‘Ben bir tek anamın kucağını biliyorum.’ Bir de anamın babamın ocağı olan köyüme geldim, orayı biliyorum.”

“Hangi hemşerim varsa geri dönmeli. Var demi İstanbul’dan gelenler var. Burada olan hemşerilerim İstanbul’daki hemşerilerini aramalı, onlarla konuşmalı. Bu sürecin partiler üstü bir süreç olduğunu anlatmalısınız. Bunu hep birlikte başaracağız. Ben asla yalnız yürümeyeceğimi biliyorum. Özellikle siz kıymetli hemşerilerimin yanımda olduğunu biliyorum.” (HABER MERKEZİ)