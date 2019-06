Yıldırım seçim çalışması için Sivas'ta: İstanbul'un Sivaslı seçmene ihtiyacı var

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında nüfusunun iki katı kadar seçmeni İstanbul'da barındıran Sivas'a geldi. 31 Mart seçimlerinde kaybettiği CHP Adayı Ekrem İmamoğlu ile "ortak canlı yayın" meselesine değinen Yıldırım, "İstanbul önceliğimiz ama gereken her şeyi konuşuruz" dedi. Yıldırım, Trabzon'da doğduğu evin bahçesinde kiraz toplayan İmamoğlu'ya seslenerek "Kiraz ağaçları gevrek olur, dikkat etsin, düşmesin. 23 Haziran'da bize lazım" ifadesini kullandı.

Yıldırım, gazetecilerin sorusu üzerine neden Sivas'a geldiğini anlattı. Sivas'ta yaşayanların iki katından fazla Sivaslının İstanbul'un 39 ilçesinde 961 mahallesinde yaşadığını dikkat çeken Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

"İSTANBUL'UN SİVASLILARA İHTİYACI VAR"

"Dolayısıyla İstanbul seçimlerini de belirleyecek en önemli illerimizden bir tanesi Sivas'tır. Sivaslı hemşehrilerim her zaman siyasette benim yanımda durmuştur, bana omuz vermiştir. İstanbul seçimlerinde adaylığımda da destek vereceklerinden zerre kadar tereddüdüm yok. Ancak hemşehrilerime burada bir hatırlatma yapmak isterim. Birçok hemşehrimiz İstanbul'dan doğal olarak memlekete geldi, Sivas'a geldi. Tatillerini burada geçirdiler, akrabaları ile görüştüler, sıla-i rahim yaptılar. Ancak tatil bitince mutlaka onları İstanbul'a bekliyoruz. Çünkü İstanbul'un Sivas'a, Sivaslılara ihtiyacı var. İstanbul bayramı var. 23 Haziran bayramında Sivaslılar da bizimle beraber olsun diye çok arzu ediyoruz."

"CANLI YAYINDA HER ŞEYİ KONUŞURUZ"

Ekrem İmamoğlu ile canlı yayın programıyla ilgili gelişmeleri de değerlendiren Yıldırım, "Mahir Ünal Bey CHP ile görüştü, Genel Başkan yardımcısı ile. Onlar da Sayın Genel Başkana, Kemal Bey'e aktarmışlar. Kemal Bey de izin vermiş" dedi. Her şeyi konuşup konuşmayacakları sorusu üzerine de "Biz baştan söyledik. Biz her şeye hazırız., Öncelikli İstanbul, gayet tabii her şeyi konuşuruz. Önemli olan İstanbul ne duymak istiyor. İstanbul önceliğimiz, ama gereken her şeyi konuşuruz. Problem yok" ifadelerini kullandı.

"DİKKAT ETSİN, DÜŞMESİN"

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da kiraz ağacına çıkıp, kiraz toplamasıyla ilgili soru üzerine Yıldırım, "Kiraz ağaçları gevrek olur, dikkat etsin düşmesin. O bize lazım 23 Haziran'da" diye konuştu. (Sivas/DHA)

