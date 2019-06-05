Abdullah Öcalan'ın kardeşi, bayram görüşü için İmralı’ya gidiyor

PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, Hamili Yıldırım’ın kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar’ın kardeşi Emin Konar ve Veysel Aktaş’ın ablası Sabiha Aslan, bayram görüşü için İmralı'ya hareket etti.



İmralı F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, bayram görüşü için İmralı’ya gitmek üzere avukatları aracılığıyla Cuma günü Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. İmralı’da bulunan diğer tutuklular Hamili Yıldırım’ın kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar’ın kardeşi Emin Konar ve Veysel Aktaş’ın ablası Sabiha Aslan’ın da avukatları aracılığıyla görüşme başvurusunda bulundu.

MEHMET ÖCALAN 12 OCAK’TA GÖRÜŞTÜ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvuruya olumlu yanıt vermesi üzerine aileler, sabah saatlerinde Gemlik Jandarma Karakolu'na geldi. Karakoldaki işlemlerinin ardından aileler, İmralı'ya doğru hareket etti.



Mehmet Öcalan, PKK Lideri Abdullah Öcalan ile en son 12 Ocak'ta bir görüşme gerçekleştirmişti.

İMRALI’DA İLK GÖRÜŞME

Ömer Hayri Konar ve Veysel Aktaş İmralı'ya “sekreterya” olarak gittikleri tarih olan 15 Mart 2015'ten, Hamili Yıldırım da İmralı'ya götürüldüğü 15 Temmuz 2015'ten bu yana aileleriyle hiçbir görüşme gerçekleştirmedi. Konar, Aktaş ve Yıldırım, İmralı'ya götürüldüklerinden bu yana ilk kez aileleriyle görüştürülmüş olacak.

AVUKATLAR İKİ KEZ GÖRÜŞTÜ

Asrın Hukuk Bürosu avukatları da, DTK Eşbaşkanı Leyla Güven öncülüğünde yürütülen açlık grevi ve ölüm orucu eylemleri sonucu 8 yıl aradan sonra 2 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde İmralı'ya giderek, Öcalan'la görüşme gerçekleştirdi. İlk görüşmede, ülkenin ve bölgenin sorunlarına dair "çözüm deklarasyonu" niteliğinde 7 maddelik öneride bulunan Öcalan'ın ikinci görüşmede yaptığı çağrı üzerine 26 Mayıs'ta açlık grevi ve ölüm orucu eylemleri sonlandırıldı. (MA)