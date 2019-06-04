Mezarlık ziyaretlerinde ‘çözüm ve barış’ temennisi

Bölge kentlerinde, bayram namazından sonra mezarlıklar ziyaret edildi. Çatışmalarda ve demokrasi-özgürlük mücadelesinde yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret eden Kürt siyasetçiler ve sivil toplum örgütü temsilcileri, dualar etti, çözüm ve barış temennisinde bulundu.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde sokağa çıkma yasakları döneminde hayatını kaybedenler ile demokrasi ve özgürlük mücadelesinde yaşamını yitirenlerin mezarlıkları ziyaret edildi. Van’da HDP ve DBP il eş başkanları, milletvekili Muazzez Orhan, TUHAY-DER üyeleri ile birlikte çok sayıda yurttaş önceki gün sabah saatlerinde mezarlık ziyaretlerinde bulundu. Burada ailelerin bayramını kutlayan seçilmişler, çözüm ve barış temennisinde bulundu. Hakkari’de yurttaşlar mezarlıklara akın etti. Kılınan bayram namazının ardından Hakkarililer, çatışmalarda yaşamını yitirenlerin mezarlarının bulunduğu Serê Solan Mezarlığı’nı ziyaret etti, dualar okudu.

BAYRAM ÖNCESİ MEZARLARI TAHRİP EDİLMİŞ

Bayram öncesi Lice’nin Yolçatı Mahallesi’nde bulunan “Şehit Amed û Şehit Hevidar Şehitliği” akın eden aileler, mezarların tahrip edildiğini gördü. MA’nın haberine göre; Tüm mezar taşlarının kırıldığı görülürken, kimi mezarların ise balyozlarla tamamen dağıtılmış olması aileleri yıktı.Duruma tepki gösteren ailelerden Afife Kartal, “Bu topraklardan, bu mermerden korkuyorlar. Bu toprak ve mermer ne yapabilir? Diyarbakır mezarlığına gidiyoruz aynı görüntü, Lice mezarlığına gidiyoruz yine aynı görüntü. Çocuklarımızın adından korkuyorlar” diye konuştu. Ailelerden Mekremin Altındağ ise “Ölülere bunlar yapılır mı? Bizler yaşadığımız müddetçe unutmayacağız, bizden sonra gelenlerde unutmayacak” diye konuştu.

VEDAT AYDIN’IN MEZARI ZİYARET EDİLDİ

HDP Diyarbakır milletvekilleri ve yöneticileri ile belediye eş başkanları, 5 Temmuz 1991’de JİTEM tarafından kaçırıldıktan sonra öldürülen Halkın Emek Partisi (HEP) Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın’ı Mardinkapı Mezarlığı’nda bulunan kabrini ziyaret etti.

Aydın’ın mezarı başında konuşan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan, Aydın’ın demokratik siyasetin öncüsü olduğunu söyledi.

Aydın’ın ağabeyi Veysi Aydın ise, Kürt sorunun çözümsüzlüğüne dikkat çekerek, “Biz de 4 parçada iktidarların aklıselim bir şekilde sorunu eşitlikçi bir düşünce, insanlığın taleplerini yerine getirecek bir biçimde sonlandırmasını istiyoruz” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı da, Kürt halkının özgürlük için büyük bedeller ödediğini ifade ederek, “Hiçbir zaman ülke halklarıyla eşit, adil, demokratik bir yaşam sevdasından vazgeçmedi. Bu mücadele sürecektir onun yanı başında bu sözü veriyoruz” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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