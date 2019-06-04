Altın fiyatları üç ayın zirvesinde

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının küresel ekonomik yavaşlama endişelerini yükseltmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri düşüreceği beklentisine bağlı olarak üç ayın zirvesinde yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında altın, yüzde 0.27 artışla 1331 dolardan işlem gördü. İç piyasada ise, gram altın fiyatı 249 liraya, çeyrek altın 407 liraya, Cumhuriyet altını da 1686 liraya yükseldi. Petrol fiyatları ticaret savaşlarının sebep olduğu küresel ekonomik yavaşlamanın petrol tüketimini etkilemesiyle, Suudi Arabistan’ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kısıntılarına devam edeceğini açıklamasına rağmen, düştü. Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.34 düşüşle 61 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.28 düşüşle 53.11 dolardan işlem görüyor. (İstanbul/DHA)