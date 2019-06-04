İHD: Durumu ağır mahpuslar tedavi edilmedi
İHD Antalya Şubesi, açlık grevi nedeniyle sağlık durumu ağır olan mahpusların bir an önce tedavi edilmesini istedi.
Fotoğraf: MA
İnsan Hakları Derneği (İHD) Antalya Şubesi Hukuk Komisyonu, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık grevini sonlandıran tutuklularla yaptıkları görüşmelerde tespit ettikleri hak ihlalleriyle ilgili hazırladıkları raporu açıkladı.
Komisyon, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan Hacire Çay ve Gurbet Öztürk adlı tutukluların sağlık durumlarının uzun süredir endişe boyutta olduğunun altını çizdi. Komisyonu, “Ciddi sağlık sorunları olan, 4 aylık açlık grevinden çıkan kadın mahpusların, durumuna ve ciddiyetine uygun tetkikleri ve tedavileri yapılmamıştır” diye kaydetti.
İHD Adana Şubesi Hapishaneler Komisyonu Sözcüsü Avukat Zelal Demiray, tutukluların tümünün kelepçeli bir şekilde hastaneye sevk edilip, üstünkörü muayene edildiğini, hakaret ve darbeye maruz kaldığını söyledi. (HABER MERKEZİ)