ABD Başkanı Trump Londra'da: Protesto görmedim, dolayısıyla yalan haber

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in resmi daveti üzerine İngiltere’ye gelen ABD Başkanı Donald Trump, ziyaretinin ikinci gününde eşi Melania Trump (sağ 2) ile birlikte Başbakan Theresa May ve eşi Philip May ile Downing Street’teki Başbakanlık ofisi "10 Numara"da bir araya geldi.

Trump ve May görüşmenin ardınan basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapan Trump, daveti dolaysıyla Kraliçe 2. Elizabeth'e teşekkür ederken, "Muazzam biri, muazzam bir kadın." dedi. Trump, İngiltere bugün onbinlerce kişinin katıldığı protesto gösterilerini yok saydı, "Görmedim, dolayısıyla yalan haber" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin telekom firması Huawei ürünlerinin İngiltere'nin 5G ağında kullanılıp kullanılmamasına ilişkin tartışmalarda "kesinlikle anlaşmaya varacaklarını" belirterek, bir istihbarat paylaşımı kısıtlamasının olmayacağını söyledi.

ABD ve İngiltere'nin NATO'da kilit ortaklar olduğunu ifade eden Trump, "Başbakan ile NATO müttefiklerimizin savunma harcamalarını arttırması gerektiği konusunda mutabıkız. İkimiz de bu amaçla çok çalışıyoruz. Savunma harcamasına gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'sinin ayrılması şartını karşılayan ülke sayısının artmasını bekliyoruz. Günümüzün zorluklarıyla mücadele için ittifakın tüm üyeleri yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Başka seçenekleri yoktur." diye konuştu.

Brexit sonrası İngiltere ve ABD arasında "olağanüstü bir ticaret anlaşması" sözü veren Trump, "Bu ticaret anlaşmasında muazzam bir potansiyel var. Şimdikinden 2, hatta 3 katı." ifadesini kullandı. Ticaret anlaşmasına İngiltere'nin ulusal sağlık sisteminin de dahil olabileceğini kaydeden Trump, "Her şey kesinlikle masada olacak." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP ANA MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ CORBYN'LE DE GÖRÜŞECEK

Trump, bir soru üzerine ana muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn hakkında da konuştu. Corbyn'i tanımadığını söyleyen Trump, "Hiç görüşmedim, hiç konuşmadım. Bugün ya da yarın benimle görüşmek istedi. Ben de bunu yapmamaya karar verdim." diye konuştu.

Corbyn'nin olumsuz görüşlere sahip olduğunu söyleyen Trump, "İnsanların eleştirmek yerine işleri doğru bir şekilde yapmaları gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"PROTESTOLARI GÖRMEDİM, DOLAYISIYLA YALAN HABER"

ABD Başkanı, ziyareti nedeniyle düzenlenen gösterilere ilişkin de "Sokaklarda tezahürat yapan binlerce kişi vardı. Ardından protestolar olduğunu duydum. Nerede bu protestolar diye sordum. Hiçbir protesto görmedim. Sadece bugün gelirken çok küçük bir protesto vardı. Dolaysıyla yalan haber." ifadesini kullandı.

YİNE BELEDİYE LONDRA BAŞKANINI ELEŞTİRDİ

Londra Belediye Başkanı Sadık Han'ı da eleştiren Trump, "Bence çok iyi bir belediye başkanı değil. Kötü bir iş çıkarıyor. Suç oranı artıyor. Çok sayıda problem var. İngiltere için çok şey yapan ABD'nin temsilcisini eleştirmemesi gerektiğine inanıyorum. Negatif değil pozitif olmalı." diye konuştu.

"HUAWEI'DE ANLAŞMAYA VARACAĞIZ"

ABD Başkanı, Çin telekom firması Huawei ürünlerinin İngiltere'nin 5G ağında kullanılması durumunda istihbarat paylaşımı kısıtlamasına gidip gitmeyeceğine ilişkin bir soruya, "Hayır, çünkü Huawei ve diğer konularda kesinlikle bir anlaşmaya varacağız. Harika bir istihbarat paylaşımı ilişkimiz var. Farklılıklarımız konusunda çözüme varacağız. Konuyu görüştük ve herhangi bir kısıtlama görmüyorum." yanıtını verdi.

Trump, "milyonlarca" göçmenin Meksika'dan ABD'ye girmesinin kabul edilemez olduğunu kaydederek, Meksika'nın göçmen akşını durdurmaması halinde ek vergi uygulayacaklarını sözlerine ekledi. (Londra/AA)

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