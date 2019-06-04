Lösemiyi 10 yıl sonra yendi: Elimdeki tek koz gülmekti!

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahallesi’nde yaşayan Kübra Çelik (24), 2009 yılında okulda baygınlık geçirip hastaneye kaldırıldı. Durumdan şüphelenen doktorlar Çelik’ten kan örnekleri alıp inceledikten sonra lösemi olduğu ortaya çıktı. Ailesi ve doktorlarının kendisinden hastalığını sakladıkları Çelik, hastalığını lösemiden kaybettiği başka bir arkadaşından öğrendi. 10 yol boyunca yapılan tedavilerden sonra otolog lösemi hastalığını yenen Çelik, şimdilerde çevresine lösemiyle mücadeleyi ve kök hücrenin önemini anlatıyor. Çelik, “Ben her zaman hastalıksız ve maskesiz yaşayacağım günleri hayal ediyordum. Umudumu hiçbir zaman yitirmedim. Bu savaşta elimdeki en büyük kozum gülmekti. Bir kadın ve en önemlisi de 10 yıllık bir mücadele sonucu kanseri yenen biri olarak bundan sonra kendi ayaklarımın üzerinde durmak için mücadele edeceğim. Hayata daha güzel ve gülümseyerek bakacağım” dedi. İnsanlara kök hücre bağışında bulunmaları için çağrıda bulunan Çelik, “Sizler kök hücre bağışında bulunun ki bizler de yaşama tutunabilelim. Bizim sağlığımıza kavuşmamız başkasının elinde, başkasının kanında, kök hücresinde. (Erzurum/MA)