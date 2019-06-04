Süleyman Soylu, Trabzon'da "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla protesto edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği Trabzon'da protesto ile karşılandı. Havalimanına Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için gelen Trabzonlular Soylu'ya "Her şey çok güzel olacak" sloganları ile tepki gösterdi.

Ayrıca, bir vatandaşın Soylu'ya "Akıllı ol Soylu" dedikten sonra Soylu'nun vatandaşa "Artistlik yapma" dediği görüldü.

SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Süleyman Soylu, protesto ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Havalimanında indim. 20-25 kişi beni orada karşıladılar. Oradan buraya gelmek üzere hareket etmek üzereydik. CHP adayını bekleyen ekip orada bekliyor. Adım attığımda oradan bir söz geldi. 'Akıllı ol' Süleyman Soylu diye. Ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından gelmedim. Ben akıllıyım. Allah şahit size hiçbir yanlışımız olmadı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradaden hiçbir zaman geri adım atmadık. Üzüldüğümü söylemek istiyorum.

Hiçbir zaman Trabzon istismarcılığı ortaya koymadım. Şunu ifade etmek istiyorum. Her türlü yaygarayı ortaya koymak isteyenlere müsade etmeyin. O provokasyona gelmem. Bunu kınıyorum. Bunu yanlış buluyorum. Ayıplıyorum. İstanbul'un gücü üzerinden benim ülkemi istikrarsızlaştırmak isteyenlere izin vermeyin." (HABER MERKEZİ)