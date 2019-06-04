Adana'da 35 yaşındaki Egemen Ş, borçları nedeniyle inthar etti

Adana’da 35 yaşındaki Egemen Ş, bir apartmanın 8. katındaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. Egemen Ş’nin borçları nedeniyle bunalımda olduğu öğrenildi.

Seyhan ilçesindeki Reşatbey Mahallesi’nde oturan Egemen Ş, apartmanın 8’inci katındaki evinin balkonundan atladı. Beton zemine düşen Egemen Ş. olay yerinde hayatını kaybetti.

Egemen Ş’nin annesi Nazlı Ş. ve yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Oğlunun yüzünü son kez görmek isteyen anneye polis izin vermedi. Anne Nazlı Ş, “Oğlum, bu kadar borç için intihar etmeye değer miydi?” diye feryat etti.

Egemen Ş’nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. (Adana/DHA)

ÜCRETİNİ ALAMAYINCA İNTİHARA KALKIŞTI

Maraş’ta inşaat işçisi Fatih Ç, çalıştığı inşaatta müteahhitten ücretini alamadığını belirterek 3 katlı binanın terasından atlamak istedi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Abdülhamid Han Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Fatih Ç, müteahhitten alacağı 5 bin lirayı alamayınca bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cebinde ekmek alacak parası dahi olmadığını belirten Fatih Ç’yi Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler intihardan vazgeçirdi. Çatıdan indirilen Fatih Ç, olay yerinde bekletilen ambulansa alındı. (Maraş/DHA)