04 Haziran 2019 14:52
Son Güncellenme Tarihi: 04 Haziran 2019 15:42

Londra’da onbinler eylemde: "Trump Defol”

ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere ziyaretinin ikinci gününde onbinlerce kişi Trump'ı protesto etmek için Londra’nın merkezini doldurdu.

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Londra’da onbinler eylemde: "Trump Defol”

Fotoğraf: Evrensel

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    ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere ziyaretinin ikinci gününde onbinlerce kişi Londra’nın merkezini doldurdu. Sık sık “Trump defol” sloganları atan kalabalık Başbakanlık konutu önünde eylemine devam ediyor.

    Sabah saatlerinden itibaren Trafalgar Meydanı’nda toplanan kalabalık içinde sendikaların yoğunluğu dikkat çekti.

    Fotoğraf: Evrensel

    Trafalgar Meydanı’ndan parlamento önüne kadar olan alanın tamamen kitle ile dolup taştığı görüldü. Organize komitesi tarafından eyleme 100 bine yakın kişinin katıldığı açıklandı.

    Trump’ın İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşme yaptığı esnada Başbakanlık önünde gösteri devam etti. Yazar Owen Jones’in sunuculuk yaptığı mitingde, İngiltere Sendikalar Konfederasyonu (TUC) Genel Sekreteri Francis O’Grady, “Amerikan halkını seviyoruz ama onların başkanını sevmiyoruz. Sağlık servisini satmayacağız. Defol evine git” dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    Yeşiller Partisi Eş Başkanı Caroline Lucas "İngiltere’nin ırkçılarıyla arkadaş olan Trump’ı ülkemizde istemiyoruz" derken Savaş Karşıtı Koalisyon Başkanı Lindsey German da "Daha uçaktan inmeden hakaret ve saldırılarda bulunan bir savaş çığırtkanını ülkemizde istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Kamu Sendikası PCS Genel Sekreteri Mark Serwotka, "Filistin halkına selamlarımızı gönderiyoruz. Sadece Trump’a karşı değiliz onun temsil ettiği sisteme de karşıyız. Sağlık servisimizi satın alamayacaksınız." diye konuştu.

    İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ise yaptığı konuşmada "Bakın etrafta her renkten, her milletten, her dilden, her dinden insan var bu gösteride. Müslüman bir belediye başkanımız olduğu için gururluyum. Sağlık servisinin satılmasına izin vermeyeceğiz. Ücretsiz sağlık ve eğitim hizmeti insan hakkıdır. Dünyamızı savaşlara sürüklemenin karşısında duracağız. Aktif olmak ve protesto etmek doğruyu bulmanın öncülüğünü yapar. Beraber bu dünyayı değiştirebiliriz" dedi. (DIŞ HABERLER)

    Fotoğraf: Evrensel

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