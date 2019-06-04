Mayıs ayı ihracat rakamları bayramın ihracatçıya geldiğini ortaya koydu

Türk Lirasının döviz karşısında yaşadığı erimeyle beraber ihracat rekorları üst üste geldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, mayıs ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, geride bırakılan mayıs ayının hem aylık hem de günlük bazda ihracat rekorlarını kırdıkları bir ay olduğunu vurguladı. Gülle, genel ticaret sistemine göre, Cumhuriyet tarihindeki erişilen bundan önceki en yüksek ihracatın, 2018 Ekim ayındaki 16 milyar 591 milyon dolarlık ihracat olduğunu anımsatarak, mayıs ayında aylık rekor çıtasını 16 milyar 813 milyon dolara taşıdıklarını belirtti.

İHRACATTA LİDER SEKTÖR YİNE OTOMOTİV

TİM Başkanı Gülle, ihracatta lider sektörün otomotiv olduğunu belirterek, sektörün ihracatının bir önceki yılın mayıs ayına göre aynı kaldığını bildirdi. İkinci sıradaki kimyevi maddeler sektörünün ihracatını yüzde 33 artırdığına dikkat çeken Gülle, şunları kaydetti:

“Üçüncü sıradaki hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz ise ihracatını yüzde 10 artırdı. Mayıs ayında sektörlerde en yüksek artış yüzde 44 ile mücevher sektörümüze ait. Onu yüzde 33,5 ile tütün sektörü izliyor. Mayısta ihracatını yüzde 31 artıran savunma ve havacılık sektörümüz, yılın ilk 5 ayında ihracatını en çok artıran sektör olma başarısı gösterdi. Mayısta 26 mal ihracatçısı sektörümüzün 22’sinin ihracatın artırması bizler için büyük mutluluk.”

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİSİNDE EN ÇOK İHRACAT ABD'DEN YAPILDI

TİM verilerine göre, savunma ve havacılık sanayisinde ocak-mayıs dönemlerinde en fazla ihracat yapılan ülkeler, ihracat miktarı (bin dolar) ve değişim oranları (yüzde) şöyle:

Grafik: AA

Savunma ve havacılık ihracatının yüzde 20,8 arttığı ABD, 352 milyon 624 bin dolarla sektör dış satımında ilk sırada yer aldı.

ABD'yi, 123 milyon 56 bin dolarla Katar izledi. Katar'a ihracat yüzde bin 327,7 arttı.

Almanya, yüzde 6,6 ihracat artışı ve 107 milyon 464 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşti.

Umman, yüzde 40 artışla sektörün ihracatında 100 milyon 671 bin dolarlık yer tuttu.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüzde bin 803,5 artışla 63 milyon 254 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Hollanda'ya 33 milyon 665 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Hindistan'a 30 milyon 327 bin dolarlık, İngiltere'ye 27 milyon 603 bin dolarlık, Suudi Arabistan'a 21 milyon 399 bin dolarlık ve Azerbaycan'a 19 milyon 187 bin dolarlık savunma ve havacılık ihracatı yapıldı.

Söz konusu dönemde, Güney Afrika, Bahreyn, Fransa, Rusya, Çad, Ukrayna, İspanya, Güney Kore, Meksika, Malezya, Filipinler, Kolombiya, Tayland, Avusturalya, Guatemala, Brezilya, Arjantin ve Mali'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkeye ihracat gerçekleştirildi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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