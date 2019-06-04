04 Haziran 2019 13:47
Sakarya’da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Sakarya Erenler’de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın tesiste büyük hasara yol açtı.
Fotoğraf: DHA
Sakarya’nın Erenler ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında tesis büyük zarar gördü.
Erenler Kozluk Mahallesi’nde, bir geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda tesisin tamamını sararken ihbar üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, alevlere 28 itfaiye eri, 10 itfaiye aracının yanı sıra iş makineleri ile müdahale edildi.
Saatler süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında tesis büyük zarar görürken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı. (Sakarya/DHA)