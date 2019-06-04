Çiftçinin bayramı zehir oldu

Aydın’ın Germencik ilçesinde çiftçi Gökhan Cinbaş’a ait ot deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında 8 bin paket ot ile 2 römork yanarken, 250 bin liralık hasar oluştu.

Turanlar Mahallesi’nde besici Gökhan Cinbaş’a ait ot deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Yangını öğrenen Cinbaş da olay yerine koştu. Gökhan Cinbaş, yangını büyük üzüntü içinde izledi. Kısa sürede depoya ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında, Cinbaş’ın hayvanları için depoda tuttuğu 5 bin paket arpa otu ve 3 bin paket fiğ otu ile 2 römork yandı.

Gökhan Cinbaş, “250 bin TL’lik zararım var. Bayram öncesi tüm emeklerim boşa gitti. Çok üzgünüm” dedi. (Aydın/DHA)