Julian Assange için tutuklama talebine ret
Wikileaks’in kurucularından Julian Assange’a 2010 yılında yapılan tecavüz suçlaması sebebiyle tutuklama talebi İsveç’teki mahkeme tarafından reddedildi.
Fotoğraf: David G Silvers/Ekvador Başbakanlığı
İngiltere’de tutuklu Wikileaks’in kurucularından Julian Assange’a 2010 yılında yapılan tecavüz suçlaması sebebiyle savcıların gıyabi tutuklama talebi İsveç’teki mahkeme tarafından reddedildi.
Avustralya vatandaşı olan Assange, tahliye şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere'nin başkenti Londra’da 7 yıl boyunca sığındığı Ekvator Büyükelçiliğinden çıkartılarak tutuklanmıştı. Assange 50 haftalık bir ceza için cezaevine gönderilmişti.
Assange, Ekvador Büyükelçiliğine İngiltere tarafından İsveç’e iade edilmemek için sığınmıştı.
Wikileaks internet sitesi üzerinden ABD’ye ait gizli diplomatik belgeleri yayınlayan Assange hakkındaki tecavüz iddiasını yalanlıyor. Assange 2020 yılının ağustos ayına kadar İsveç’e iade edilmezse hakkındaki tecavüz iddiaları zaman aşımına uğrayacak. (DIŞ HABERLER)