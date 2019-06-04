04 Haziran 2019 10:53
Tarsus’ta bir erkek tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü
Mersin Tarsus’ta Bektaş C. barışma bahanesiyle evine gittiği Emel Yalçın’ı bıçaklayarak öldürdü.
Mersin Tarsus’ta Bektaş C. barışma bahanesiyle evine gittiği Emel Yalçın’ı bıçaklayarak öldürdü
Fotoğraf: DHA
Mersin'in Tarsus ilçesinde 62 yaşındaki Emel Yalçın, tartıştığı 57 yaşındaki Bektaş C. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
İddiaya göre Bektaş C, Emel Yalçın ile barışmak için Tekeliören Mahallesi'ndeki evine gitti. Bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı.
Bektaş C., Emel Yalçın'ı bıçakla yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin sesleri duyması üzerine çağırılan jandarma ve sağlık ekipleri, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Jandarma kaçan zanlıyı arıyor. (Mersin/DHA)
2018’de 440 kadın katledildi, 317 kadına cinsel şiddet uygulandı