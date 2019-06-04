04 Haziran 2019 10:31

ÖGİ Mayıs raporu: Basın ve ifade özgürlüğü güvence altına alınmalı

Mayıs ayı raporunu açıklayan Özgür Gazeteciler İnisiyatifi, basın ve ifade özgürlüğünün yasal düzenlemelerle güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

ÖGİ Mayıs raporu: Basın ve ifade özgürlüğü güvence altına alınmalı

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ), gazetecilere yönelik hak ihlallerinin yer aldığı Mayıs ayı raporunu açıkladı. İktidarın medya üzerindeki baskı ve şiddet politikasını sürdürdüğü belirtilen açıklamada,  gazetecilere yönelik saldırılara dikkat çekildi. Rapora göre 6 gazeteci gözaltına alındı, 9 gazeteci hakkında soruşturma açıldı, 44 gazeteci, yargılandı, 10 gazeteci ceza aldı, 2 gazeteci tutuklandı, 5 gazeteci saldırıya uğradı, 2 gazeteci tahliye edildi. Gazeteciler 40 kez haber takibinde engellendi. Fotoğraf ve görüntülerine el konuldu.

    ÖGİ'nin raporunda “Sokak ortasında gazeteciyi dövdürme, küçük düşürme, itibarsızlaştırma, tehdit etme, işini engelleme olağan hale getirildi. Gazeteciyi sokak ortasında dövdüren anlayış ve buna çanak tutanlar, aynı zamanda failleri de koruyor. En son 25 Mayıs’ta gazeteci-yazar Sabahattin Önkibar’ın Ankara’da evinin kapısında, Antalya'da da gazeteci İdris Özyol'un saldırıya uğraması bu anlayışın verdiği güvencedir. Bu ve bundan önceki saldırıları bir kez daha kınıyoruz. Saldırıya karışan, çanak tutan, olanak veren tüm organizatörlerinin derhal yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz” denildi.

    "TUTUKLU GAZETECİLER SERBEST BIRAKILSIN"

    Ülkedeki yayın yasakları, gazetecilere uygulanan para cezaları, açılan davalar, gözaltılar, tutuklamalar, sansür, oto sansür siyasetinin son bulmasını isteyen ÖGİ raporunun devamında şu ifadelere yer verildi: “‘Yargı reformu’ adı altında dile getirilen ‘basın ve ifade özgürlüğü’ meselesi afaki söylemlerin dışına çıkıp, yapısal reformlarla ve yasal düzenlemelerle güvence altına alınmalı. Bunun başlangıcı ise hala tutuklu olan 157 meslektaşımızın serbest bırakılması ve tüm gazeteciler hakkında açılan davaların kapatılmasıyla olacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.” (HABER MERKEZİ)

    Tanrıkulu gazetecilere yönelik saldırılarla ilgili Meclis Araştırması istedi

    Tanrıkulu gazetecilere yönelik saldırılarla ilgili Meclis Araştırması istedi

    Nisan ayında 20 akademisyen mahkum oldu, 6 gazeteci tutuklandı

    Nisan ayında 20 akademisyen mahkum oldu, 6 gazeteci tutuklandı

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Erdoğan: S-400'lerde geri adım atmamız söz konusu değil
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Bir kez daha(*); her şeye rağmen bayramınız kutlu olsun!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    “Batan geminin malları...”

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Şampiyonlar da düşer
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Kocaeli'de bayram hazırlığı: Sofrada her şey eksik artık tencere yanıyor
    Kocaeli'de bayram hazırlığı: Sofrada her şey eksik artık tencere yanıyor

    Kocaeli’de pazarlarda görüştüğümüz vatandaşlar her şeyin ateş pahası olmasından şikayetçi.

    Sanatçı Alpay konserinde Denizleri ve Berkin’i andı, soruşturma başlatıldı
    Sanatçı Alpay konserinde Denizleri ve Berkin’i andı, soruşturma başlatıldı

    Sanatçı Alpay, Zorlu PSM’de verdiği konserde Denizleri ve Berkin Elvan’ı kastederek “Şarkım, devlet tarafından zalimce katledilen bu güzel insanlara gelsin” dedi, hakkında soruşturma başlatıldı.

    ÖGİ Mayıs raporu: Basın ve ifade özgürlüğü güvence altına alınmalı
    ÖGİ Mayıs raporu: Basın ve ifade özgürlüğü güvence altına alınmalı

    Mayıs ayı raporunu açıklayan Özgür Gazeteciler İnisiyatifi, basın ve ifade özgürlüğünün yasal düzenlemelerle güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Sudan’da kan döken darbeciler 9 ay içinde seçim kararı aldı
    Sudan’da kan döken darbeciler 9 ay içinde seçim kararı aldı

    İktidarı sivillere devretmeyi reddeden darbeciler, seçim kararı aldı. Askeri rejim altında gidilecek seçimlerin demokratik olmayacağı tartışılıyor.

    Erdoğan: S-400'lerde geri adım atmamız söz konusu değil
    Erdoğan: S-400'lerde geri adım atmamız söz konusu değil

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, S-400'ler konusuyla ilgili geri adım atmamız söz konusu değil derken, YSK'nin son kararı ile ilgili "tedbiren itirazi kaydımızı düştük" dedi.

    İmamoğlu'dan Yıldırım'a tartışma programı yanıtı: Şartlı evetini kabul ediyorum
    İmamoğlu'dan Yıldırım'a tartışma programı yanıtı: Şartlı evetini kabul ediyorum

    Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'la televizyon programına çıkmaları konusuna ilişkin "Sadece İstanbul’u konuşursak şartlı bir evet' demişti. Ben şartlı evetini kabul ediyorum" dedi. 

    Bahçeli'den YSK'ye: Bu tür davranışlar anlaşılması zor davranışlar
    Bahçeli'den YSK'ye: Bu tür davranışlar anlaşılması zor davranışlar

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK'nin soruşturma açılan sandık kurulu başkanları ile ilgili kararına "Şimdi yeni gündem bu 19 gün tartışılacak. E bunun da tadı tuzu kalmıyor" dedi.

    Prof. Dr. Adnan Gümüş: Okulu piyasa aktörleri yönetecek, veli müşteri olacak
    Prof. Dr. Adnan Gümüş: Okulu piyasa aktörleri yönetecek, veli müşteri olacak

    Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Gümüş yeni eğitim sistemini değerlendirdi.

    Engellemelere rağmen tabela asıldı: Orhan Kemal bu evde yaşamıştır
    Engellemelere rağmen tabela asıldı: Orhan Kemal bu evde yaşamıştır
    Şair Sema Güler: Düzene itirazı olan anneleri Pars'a benzetiyorum
    Şair Sema Güler: Düzene itirazı olan anneleri Pars'a benzetiyorum
    Nâzım Hikmet Moskova’da anıldı
    Nâzım Hikmet Moskova’da anıldı
    Fotoğraflarla, Kızılırmak Deltası'nda yaşayan rengarenk böcekler
    Fotoğraflarla, Kızılırmak Deltası'nda yaşayan rengarenk böcekler
    Türkiye, hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti
    Türkiye, hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti
    Öğrencilerden 300 çizik 300 dergi: Her başlangıçta yeni bir anlam vardır
    Öğrencilerden 300 çizik 300 dergi: Her başlangıçta yeni bir anlam vardır
    Sendikalaşma mücadelesi veren işçiler bayrama direnişle girdiler
    Sendikalaşma mücadelesi veren işçiler bayrama direnişle girdiler

    Kale Kayış, Cargill, Sibaş, Aydın Belediyesi, Muğla, Eskişehir, Urfa TÜVTÜRK’te sendikalaşma mücadelesi veren işçiler bayrama direnişle girdi.

    Eminönü'de esnaf satamadı, yurttaş alamadı
    Eminönü'de esnaf satamadı, yurttaş alamadı

    Eminönü’de çarşı esnafı, pahalılık nedeniyle durgunluk yaşadıklarını söylerken, yurttaşlar ise hemen hemen elleri boş döndü.

    Üniversiteliler mültecilerin rekabet gücü yapılmasına karşı
    Üniversiteliler mültecilerin rekabet gücü yapılmasına karşı

    Mersin Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler mültecilerin rekabet gücü yapılmasına ve onları gerekçe göstererek ev kiralarının yükseltilmesine karşı olduklarını dile getirdi.

    Akdeniz Belediye Meclis Üyesi: Halkın alınan kararları bilmesi önemli
    Akdeniz Belediye Meclis Üyesi: Halkın alınan kararları bilmesi önemli

    Akdeniz Belediye Meclis Üyesi Halil Kara, düzenlediği basın toplantısı ile çalışmaları ve meclis toplantıları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Almanya’da SPD’nin çöküşü: Partiye başkan dayanmıyor, Nahles istifa etti
    Almanya’da SPD’nin çöküşü: Partiye başkan dayanmıyor, Nahles istifa etti

    Almanya’nın en eski partisi Sosyal Demokrat Partinin (SPD) çöküşü sürüyor. Ülke genelinde oyu yüzde 12’ye düşen partinin son başkanı da istifa etti.

    GÜNCELLENDİ
    Mayıs ayında enflasyon yüzde 0.95 yükseldi, yıllık gıda enflasyonu yüzde 28.44
    Mayıs ayında enflasyon yüzde 0.95 yükseldi, yıllık gıda enflasyonu yüzde 28.44

    Türkiye İstatistik Kurumunun mayıs ayı verilerine göre enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0.95, 2018 mayıs ayına göre ise yüzde 18.71 oranında artış gösterdi.

    Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı
    Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı

    Tunus'ta Kasım 2015'ten bu yana uygulanan olağanüstü halin bir ay daha uzatılmasına karar verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Trump'ın İngiltere ziyareti başladı, büyük protestolar yapılacak
    Trump'ın İngiltere ziyareti başladı, büyük protestolar yapılacak

    ABD Başkanı Trump, 3 günlük İngiltere ziyaretine başladı. Kendisine karşı büyük protestolar yapılacak olan Trump, daha ülkeye ayak basmadan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’a hakaret etti.

    Van'da borç parayla bayram alışverişi: "Çocuklarımıza elbise bile alamıyoruz"
    Van'da borç parayla bayram alışverişi: "Çocuklarımıza elbise bile alamıyoruz"

    Van'da bayram alışverişine çıkan yurttaşlar, ya borçla alışveriş yaptığını ya da hiçbir şey alamadan eve döndüklerini dile getirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürleri 23 Haziran'da da görev alacak
    Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürleri 23 Haziran'da da görev alacak

    31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurullarını yasaya aykırı şekilde oluşturduğu iddiasıyla soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürleri, 23 Haziran İstanbul seçiminde de görev alacak.

    Bu bayramda da yüzlerce cenaze ‘kimsesizler’ mezarlığında
    Bu bayramda da yüzlerce cenaze ‘kimsesizler’ mezarlığında

    Sokağa çıkma yasakları sırasında hayatını kaybeden pek çok kişinin cenazeleri yıllar geçmesine rağmen kimsesizler mezarlığında bekletiliyor.

    Hollanda’daki mülteci kamplarında yaklaşık bin 600 çocuk kayboldu
    Hollanda’daki mülteci kamplarında yaklaşık bin 600 çocuk kayboldu

    Hollanda’da mülteci kamplarında 4,5 yıl içerisinde yaklaşık bin 600 mülteci çocuk kayboldu.

    RTÜK’te 40’ı aşkın çalışana sürgün
    RTÜK’te 40’ı aşkın çalışana sürgün

    RTÜK'te 20-25 yıldır görev yapan 40'ı aşkın üst kurul uzmanının hiçbir gerekçe gösterilmeden kurumdan alındığı öğrenildi.

    Tütün üreticilerinin hapse girmesine neden olacak yasa 1 yıl ertelendi
    Tütün üreticilerinin hapse girmesine neden olacak yasa 1 yıl ertelendi

    Sarmalık tütün ticareti yapan tütün üreticilerinin hapse girmesini öngören yasanın uygulanması TBMM’de alınan kararla 1 yıl ertelendi.

    Buldan, Karay ve Yıldırım mezarı başında anıldı: Devletin bize özür borcu var
    Buldan, Karay ve Yıldırım mezarı başında anıldı: Devletin bize özür borcu var

    3 Haziran 1994'te kaçırıldıktan sonra öldürülen iş insanları Savaş Buldan, Hacı Karay ve Adnan Yıldırım mezarları başında anıldı.

    Öykü Arin'e bu kez babadan ilik nakledildi: Donör olun, umut olun
    Öykü Arin'e bu kez babadan ilik nakledildi: Donör olun, umut olun

    Annesinden nakledilen yarı uyumlu iliğin tutmadığı 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya babasından yarı uyumlu nakil yapıldı.