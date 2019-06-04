ÖGİ Mayıs raporu: Basın ve ifade özgürlüğü güvence altına alınmalı

Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ), gazetecilere yönelik hak ihlallerinin yer aldığı Mayıs ayı raporunu açıkladı. İktidarın medya üzerindeki baskı ve şiddet politikasını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, gazetecilere yönelik saldırılara dikkat çekildi. Rapora göre 6 gazeteci gözaltına alındı, 9 gazeteci hakkında soruşturma açıldı, 44 gazeteci, yargılandı, 10 gazeteci ceza aldı, 2 gazeteci tutuklandı, 5 gazeteci saldırıya uğradı, 2 gazeteci tahliye edildi. Gazeteciler 40 kez haber takibinde engellendi. Fotoğraf ve görüntülerine el konuldu.

ÖGİ'nin raporunda “Sokak ortasında gazeteciyi dövdürme, küçük düşürme, itibarsızlaştırma, tehdit etme, işini engelleme olağan hale getirildi. Gazeteciyi sokak ortasında dövdüren anlayış ve buna çanak tutanlar, aynı zamanda failleri de koruyor. En son 25 Mayıs’ta gazeteci-yazar Sabahattin Önkibar’ın Ankara’da evinin kapısında, Antalya'da da gazeteci İdris Özyol'un saldırıya uğraması bu anlayışın verdiği güvencedir. Bu ve bundan önceki saldırıları bir kez daha kınıyoruz. Saldırıya karışan, çanak tutan, olanak veren tüm organizatörlerinin derhal yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz” denildi.

"TUTUKLU GAZETECİLER SERBEST BIRAKILSIN"

Ülkedeki yayın yasakları, gazetecilere uygulanan para cezaları, açılan davalar, gözaltılar, tutuklamalar, sansür, oto sansür siyasetinin son bulmasını isteyen ÖGİ raporunun devamında şu ifadelere yer verildi: “‘Yargı reformu’ adı altında dile getirilen ‘basın ve ifade özgürlüğü’ meselesi afaki söylemlerin dışına çıkıp, yapısal reformlarla ve yasal düzenlemelerle güvence altına alınmalı. Bunun başlangıcı ise hala tutuklu olan 157 meslektaşımızın serbest bırakılması ve tüm gazeteciler hakkında açılan davaların kapatılmasıyla olacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Tanrıkulu gazetecilere yönelik saldırılarla ilgili Meclis Araştırması istedi