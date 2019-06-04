04 Haziran 2019 09:03

Erdoğan: S-400'lerde geri adım atmamız söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, S-400'ler konusuyla ilgili geri adım atmamız söz konusu değil derken, YSK'nin son kararı ile ilgili "tedbiren itirazi kaydımızı düştük" dedi.

Erdoğan: S-400'lerde geri adım atmamız söz konusu değil

Fotoğraf: DHA

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    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldığı namazın ardından yaptığı açıklamada Rusya'dan alınan S-400'ler ile ilgili "Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan, soruşturma açılan ilçe seçim kurulu başkanları ve müdürlerinin 23 Haziran'da görev alabileceği kararına ilişkin ise "Biz, bütün bunlara karşı tedbiren yine de parti olarak YSK'ye bu konudaki itirazi kaydımızı düştük. Seçim kurullarına yönelik böyle bir durum söz konusu ve YSK da bu itirazi kayıt üzerinden kararını verecektir" açıklaması yaptı.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

    "Bütün hassasiyetiyle Pençe Harekatı devam ediyor. Bu noktada en ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde harekat devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecek"

    YSK'NİN SEÇİM KURULU BAŞKANLARI KARARI

    "(YSK'nin sandık kurullarını yasaya aykırı oluşturdukları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, 23 Haziran'da görevlerine devam etmesi kararı) Orada zannediyorum yanlış anlaşılma var. Bu daha netleşmiş değil. Biz, bütün bunlara karşı tedbiren yine de parti olarak YSK'ye bu konudaki itirazi kaydımızı düştük. Bazıları bunu sandık kurulu diye ifade ediyor. Sandık kurulları ile alakası yok. Seçim kurullarına yönelik böyle bir durum söz konusu ve YSK da bu itirazi kayıt üzerinden kararını verecektir. Temennimiz odur ki neticesi hayırlı olur. 

    Bildiğiniz gibi burada bir incelik var, o da şudur. Hakimlerle ilgili konuda karar merci YSK değildir. Hakimler ile ilgili konularda, yani onların herhangi bir yerden bir yere gönderilmesi, bu konular tamamen HSK'ye aittir. Onlar bu görevi ifa eder. Ancak tüm bunlarla beraber böyle bir sürecin içinde bu tür adımların atılması da her türlü şüpheye de vesile teşkil eder. Onun için burada gerek HSK'nin gerekse YSK'nın da hassasiyetleri vardır. Bu hassasiyetler gözetilerek bu adımlar atılacaktır."

    S-400 AÇIKLAMASI

    "(S-400'ler) Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil."

    "Şu anda Suriye üzerinde, İdlib üzerinde, Münbiç, üzerinde, Fırat'ın doğusu üzerinde ilgi alakası olan malum koridor üzerinde ilgi alakası olan her ülkeyle Türkiye olarak biz görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Hassasiyetlerimiz aynen kararlılıkla devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de devam edecektir."

    "Eğer Rusya gibi olumlu bir bu noktada bir teklif gelirse, biz Patriot'lar konusunda adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriot'lar konusunda bize Amerika tarafından maalesef böyle bir S-400'ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi. Şimdi uluslararası ticarette herhalde kazan kazan esası her ülkenin menfaatinin gereğidir. Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şeyi de almaya ne mecburuz ne mahkumuz." (HABER MERKEZİ)

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