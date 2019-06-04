İmamoğlu'dan Yıldırım'a tartışma programı yanıtı: Şartlı evetini kabul ediyorum

Binali Yıldırım'la televizyon programına çıkmaları konusundan açıklama yapan CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, "En sonda 'Sadece İstanbul’u konuşursak şartlı bir evet' demişti. Ben şartlı evetini kabul ediyorum" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde ailesi ile birlikte yaptığı iftarın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) sandık görevlilerine ilişkin kararını kınadığını belirten İmamoğlu, “Onlar demokrasiye büyük zarar vermişlerdir ama bugün itibariyle alınan karara da şaşırmıyorum. Çünkü tuz koktu. Ne yapacaklarının hiçbir kıymeti yok. Şöyleydi, böyleydi demenin bir kıymeti yok. Bu kadar, tuz koktu. Acı bir süreç yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

BİNALİ YILDIRIM İLE TARTIŞMA PROGRAMI

Binali Yıldırım'la televizyon programına çıkmaları konusundan açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, Yıldırım’la televizyon programına çıkmaları konusuna değinen İmamoğlu, "Sadece İstanbul’u konuşursak şartlı bir evet' demişti. Ben şartlı evetini kabul ediyorum" dedi.

İmamoğlu "İstanbul ile ilgili üretilen tezleri, komplo teorilerilerini, projeleri konuşmak zorundayız. Elbette ki 6 Mayıs’ta alınan ve şu son alınan yargı kararını konuşmak zorundayız. Bunlar da İstanbul tanımına dahildir. Bunu bilgi olarak arkadaşlarıma verdim. Ben hazırım. Ekran konusunda, nasıl bir program olacağı konusunda danışmanlarım ve muhtemelen Sayın Yıldırım’ın danışmanları bir araya gelecek ve konuşacaklar. Milletimizin huzurunda neredeyse 17 yıl sonra iki siyasi kimliğin görüştüğü bir programı yaşatmış olacağız. Vesile olduğum için mutluyum” sözleriyle devam etti. (HABER MERKEZİ)

Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürleri 23 Haziran'da da görev alacak