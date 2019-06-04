Bahçeli'den YSK'ye: Bu tür davranışlar anlaşılması zor davranışlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP’nin ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettikten sonrası açıklamalarda bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) "Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin tekrar görev alabileceklerine" ilişkin kararına tepki gösteren Bahçeli, "Bu tür davranışlar anlaşılması zor davranışlar olarak dikkat çekmektedir" dedi.

Bahçeli konuşmasının devamında, "Soruşturma başlattığınız ve seçimi yenileme kararı oluşturulan bir yapıda soruşturmaya muhatap olmuş insanların, soruşturma sonucu alınmadan, hukuki yönden açığa çıkmadan, haklı veya haksız oldukları belli olmadan bunlara bir de gelin sizlerle beraber seçimi yapıyoruz demek. Hadi seçim olmuş olabilir, bu insanlar hatalarından vazgeçmiş olabilir, fakat siyaseten tartışmayı tüketmez. Şimdi yeni gündem bu 19 gün tartışılacak. E bunun da tadı tuzu kalmıyor. Onun için sabırlı olacağız, kimi görevlendirirlerse görevlendirsinler esas görevli millettir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bu güne kadar YSK’n,n aldığı kararları aşırı tartışmaya sokmadan, bu 23 Haziran seçimlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor."

"(MHP İstanbul’da nasıl bir çalışma yürütecek?) MHP’nin İstanbul’da hemşeri harekâtı adı altında başlatmış olduğu çalışmalar 80 ili de kapsayarak üç etap üzerinde sürdürülmüştür. Başkanlık divanımızın değerli üyelerinden, milletvekili arkadaşlarımızdan, siyaseten geçmişte hareketimiz içinde yer bulmuş şahsiyetlerden bir çalışma düzeni oluşturulmuştur. Bu hale devam etmektedir. Biz mitili zaten oraya sermiştik. Ama bazıları mitili nereye serdiğimizi bir türlü bulamıyorlar. Hâlbuki İstanbul’un her yerinde mitili var." (HABER MERKEZİ)