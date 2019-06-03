Dersim'de çıkan çatışmada bir asker yaşamını yitirdi
Ovacık ilçesi kırsalında askerler ile PKK arasında çıkan çatışmada 1 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.
Tunceli Devlet Hastanesi | Fotoğraf: Haydar Toprakçı/AA
Dersim Ovacık'ta askerler ile PKK arasında çıkan çatışmada 1 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, Ovacık ilçesi kırsalında PKK üyelerine yönelik operasyon başlattı.
Operasyon kapsamında arazi arama tarama faaliyeti yürüten askerler bir grup PKK'li çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.
Askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan yaralı askerlerden biri kurtarılamadı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen diğer asker helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi. (HABER MERKEZİ)