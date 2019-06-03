03 Haziran 2019 21:18

Akdeniz Belediye Meclis Üyesi: Halkın alınan kararları bilmesi önemli

Akdeniz Belediye Meclis Üyesi Halil Kara, düzenlediği basın toplantısı ile çalışmaları ve meclis toplantıları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Akdeniz Belediye Meclis Üyesi: Halkın alınan kararları bilmesi önemli

Fotoğraf: Evrensel

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    Emek Partisi Mersin İl Örgütü Akdeniz Belediyesi meclisine seçilen Halil Kara’nın iki aylık çalışmalarının aktarılması için basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Akdeniz Belediyesinde Genel-İş üyesi belediye işçilerine uygulanan istifa baskısına da tepki gösterildi.

    Mersin Gazeteciler Cemiyetinde yapılan basın açıklamasında ilk sözü alan EMEP İl Başkanı Mehmet Taşcı, “İşçi ve emekçilerin partisi olarak emekçilerin yaşamlarına ilişkin her konuya müdahiliz. Çalışma koşullarının düzeltilmesi ve insanca yaşayacak bir ücret mücadelesinde sendikalaşma, grev ve direnişlerde partimiz işçilerin emekçilerin yanında olmuştur. Bugün de Akdeniz Belediyesinde belediye yönetimi eliyle işçilere sendika değiştirme baskısı yapılmasını doğru bulmadığımızı belirtiyoruz. Bu tür antidemokratik uygulamaların karşısındayız” dedi.

    “AKP HALK İRADESİNİ TANIMADIĞINI AÇIKÇA GÖSTERDİ”

    Daha sonra söz alan Akdeniz Belediyesi Meclis Üyesi Halil Kara ise seçilen belediye başkan ve meclis üyelerinin mazbatalarının iptal edilmesine tepki gösterdi. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının elinden alınmasını eleştiren Kara, bu tutumun AKP’nin kaybettiğinde seçimi de sandığı da halk iradesini de tanımadığını açıkça gösterdiğini ifade etti.

    “31 Mart’ta kazandık, 23 Haziran’da yeniden kazanacağımıza inancımız tam” diyen Kara, ‘demokratik, halkçı bir yerel yönetim için birleşelim’ deklarasyonu çerçevesinde bir araya gelen emek ve demokrasi güçlerinin bir temsilcisi olarak CHP listesinden seçime girdiğini hatırlattı.

    Akdeniz Belediyesi Meclis Üyesi olarak 2 aydır yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi veren Halil Kara, nisan ayında yaşanan dolu felaketi sonrası Ziraat Mühendisleri Odası, Tüm Köy Sen ve Emek Partisi ile birlikte zarar gören tarım arazilerini inceleyip köylülerle toplantılar yaptıklarını, yapılması gerekenleri tartıştıklarını söyledi.

    “ZARAR KARŞILANMAZSA KÖYLÜLER ÜRETİM YAPAMAYACAK HALE GELİR”

    Dolu nedeniyle başta üzüm bağları olmak üzere erik ve şeftalide zararın yüzde 90’lara kadar çıktığını söyleyen Kara, “Zarar gören tarım alanlarının bir kısmı sigortalı bir kısmı sigortasız. Sigortalı tarım alanları Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kaydı olan araziler ve bunlar için sigorta eksperleri gelip raporlarını tutuyorlar. Tamamı olmasa bile zararlarının önemli bir kısmı sigorta tarafından karşılanacak. Miras benzeri nedenlerle hisseli tarım alanlarının müstakil tapusu yok. ÇKS ve sigorta yaptırılamaması nedeniyle buradaki köylüler mağdur oldular” dedi.

    Afet Kanunundaki düzenleme nedeniyle köylülerin dolu felaketinin afet kapsamına da alınmadığını söyleyen Halil Kara, “İlçe Tarım Müdürlüğü raporları hazırladı fakat bakanlık hala raporları istememiş. Başta Tarım Bakanlığı ve hükümet olmak üzere bir çözüm üretilmezse köylünün artan girdi maliyetleri karşısında bir de dolu afetinin verdiği yıkımla tarımsal üretime devam etme şansı yoktur” dedi.

    Akdeniz Belediye Meclisinin bugüne kadar 3 kez bir araya geldiğini söyleyen Kara, “İlkinde; kayyum dönemine ait 2018 Yılı Faaliyet Raporu oylanarak kabul edildi. Bu raporlarda Ford Ranger model kamyonetin İl Emniyet müdürlüğüne hibe edilmesi gibi uygulamalar bulunduğu ve raporun içeriği ile ilgili bilgiler net verilmediği için ret oyu kullandım. Çünkü mali olanakları, araç ve gereçleri bakımından imkânları sınırlı olan Akdeniz Belediyesinin ödenek ve mali gelir açısından İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Müdürlüğüne araç hibe etmesini doğru bulmadım. İçişleri Bakanlığı’nın Samsun Valisine 1,7milyon liralık araç verilmesi uygulaması ülke kaynaklarının makam araçları için nasıl harcadığını ve hibeye ihtiyacı olmadığını hepimize göstermiştir” dedi.

    “BELEDİYE YÖNETİCİLERİNİN MAAŞLARI KIDEMLİ ÇALIŞAN MAAŞINI GEÇMEMELİ”

    İkinci toplantıya ilişkin de bilgi veren Kara, bu toplantıda belediye başkan yardımcısı maaşlarının tavandan verilmesi önerisinin görüşüldüğünü ve kendisinin muhalefet ettiğini söyledi. Önerinin Emek Partisinin yerel yönetim bildirgesinde yer alan “sendika ve belediyelerde yönetici maaşları en yüksek memur ya da kadrolu işçi maaşı kadar olmalı” ilkesi ile çeliştiğini vurgulayan Kara, “Burada önemli olan benim ret oyu kullanmamdan ziyade, halkımız tarafından belediye meclisinde hangi kararların alındığının bilinmesidir” dedi.

    “İŞVERENE DAYALI SENDİKALAŞMA AKP DÖNEMİNDE PALAZLANDIRILDI”

    Son olarak Akdeniz Belediyesinde çalışan Genel-İş üyesi işçilere sendika değiştirmeleri yönünde uygulanan baskılara da değinen Kara, “Son yıllarda işverene dayalı sendikacılık bizzat AKP hükümeti tarafından işçilere dayatılarak palazlandırılmaktadır. Akdeniz Belediyesinde Genel-İş üyesi işçilerin belediye yönetimi zorlamasıyla Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş’e geçmeleri konusu gündeme geldiğinde Emek Partisi yöneticileriyle birlikte Genel-İş Mersin Şubesi ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ı ziyaret ederek görüşlerimizi paylaştık. İşyerlerinde işveren eliyle sendika değiştirme dayatması, baskı, tehdit ya da tenkit gibi uygulamalar yapılmasını doğru bulmadığımızı belirttik. Sendikaya üye olma ve istifa etmenin anayasa tarafından güvenceye alındığını, hiç kimseye bir sendikaya üyelik ya da bir sendikadan istifa dayatılamayacağını belirtirken yönetim ve yönetim adına yetkiyi kullananların işçi ve emekçiler üzerinde işten atma, yer değiştirme benzer kaygılar oluşturarak sendika değiştirme baskısına karşı olduğumuzu belirttik. Akdeniz Belediyesi işçilerine de buradan sesleniyoruz, sizin haklarınızı kısıtlayan hiçbir uygulama ve dayatmayı kabul etmeyin” dedi.

    Emek Partisi ve belediye meclis üyeniz olarak halkın ve işçi sınıfının yararına olmayan hiçbir karar ve uygulamanın yanında olmayacaklarını söyleyen Kara, emek ve demokrasi platformunun ilan ettiği ‘Demokratik Halkçı Yerel Yönetim’ deklarasyonuna uygun biçimde çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. (Mersin/EVRENSEL)

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