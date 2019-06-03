ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Çin'in çok adaletsiz kuralları var

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küresel Girişimcilik Zirvesi için bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentinde Çin ile yaşanan ticari gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Pompeo, zirvenin resmi açılışı öncesi Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkinin uzun süredir adil olmadığını iddia eden Pompeo, “Çin'in çok adaletsiz kuralları var. Eşit ticaret alanı istiyoruz” dedi. Pompeo, “Hollandalı bir şirketin, Çin'de yatırım yapmak istediğinde bilgilerini Çin Komünist Partisi'ne sunması açık ticaret değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Bu noktada tavırlarının net olduğunu kaydeden Pompeo, “Müttefiklerimiz, partnerlerimiz ve dostlarımızdan isteğimiz ortak güvenlik çıkarlarımızı tehlikeye atacak bir şey yapmamasıdır” dedi. (Lahey/AA)