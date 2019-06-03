03 Haziran 2019 17:39
“Konuşmak istiyorum” diyerek eve çağırdığı eşini av tüfeğiyle yaraladı
Antalya’da yaşayan bir erkek, ayrı yaşadığı eşini konuşma bahanesiyle eve çağırdı, silahla vurarak yaraladı.
Fotoğraf: AA
Antalya’da yaşayan S.Ü. boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle ağır yaraladı.
Antalya Kepez ilçesi Kanal Mahallesi’nde yaşayan 55 yaşındaki S.Ü, ayrı yaşadığı boşanma aşamasında olduğu iki çocuk annesi D.Ü’yü konuşmak için eve çağırdı. D.Ü. eve gittiği sırada S.Ü. tarafından av tüfeğiyle karnından vuruldu.
Çağrılan ambulans tarafından hastaneye kaldırılan D.Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli S.Ü. gözaltına alındı. Başlatılan soruşturma sürüyor. (Antalya/AA)
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