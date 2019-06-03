03 Haziran 2019 15:27

Ekoloji Birliğinden "Dünya Çevre Günü" açıklaması: Gelin 'Birlik'te direnelim!

Ekoloji Birliği, 5 Haziran Dünya Çevre günü ve Çevre Haftası ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı, "Doğanın talanına, yağmasına, kirletilmesine karşı gelin 'Birlik’te direnelim!" çağrısında bulundu.

Ekoloji Birliğinden "Dünya Çevre Günü" açıklaması: Gelin 'Birlik'te direnelim!

Fotoğraf: Ekoloji Birliği

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    Ekoloji Birliği, 5 Haziran Dünya Çevre günü ve Çevre Haftası ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Dünyada ve ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının kapitalist sistemden kaynaklandığının altı çizilen Ekoloji Birliği açıklamasında "Doğanın talanına, yağmasına, kirletilmesine karşı gelin 'Birlik’te direnelim!" çağrısında bulunuldu.

    Bu yıl da Dünya Çevre Günü ve Haftasına doğanın her geçen gün artan uyarı çığlıkları ile girildiğini belirten Ekoloji Birliği, "Doğa bizden yardım beklemiyor, aksine kendisinin bir parçası olan bizi ,'bindiğiniz dalı kesiyorsunuz' diye uyarıyor. Ülkemizde yaşam alanlarını koruma mücadelesi veren ekoloji örgütlerinin dayanışma ve ortak mücadele ağı Ekoloji Birliği olarak doğanın uyarılarını anlatmaya ve onu korumak için direnmeye devam edeceğiz!" dedi.

    NÜKLEERE KARŞI TÜM İNSANLIĞA BİRLİKTE MÜCADELE ÇAĞRISI

    Ülkemizde üretilen elektrik enerjisinin nedereyse yarıya yakın kısmının tüketilmediğini ve boşa gittiğini ifade eden Ekoloji Birliği, "Ülkemizin dört bir yanını enerji yatırımları, termik santraller, RES, HES, GES, JES'lerle dolduranlar, yüzlerce yeni projeye onay verip enerji üzerinden sermayeye rant aktarımı yapıyorlar. Bu da yetmiyor artık tüm dünyanın vazgeçtiği, riskleri nedeniyle birer ikişer kapattığı nükleer santral projelerini de aynı çarkın içine dahil ettiler. 'Dünyanın en güvenilir teknolojisi ile işletiliyor' denilen Fukushima nükleer kazasının dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi kabul edilen Japonya'da meydana gelmesi ve etkisinin yüzlerce, binlerce yıl devam edeceği gerçeği ortadayken nükleer santrallerde ısrar etmek tam bir akıl tutulmasıdır" dedi.

    Akkuyu nükleer santralinin temelinde meydana gelen çatlaklarla ilgili açıklamaların aylar sonra gündeme gelebilmesinin nasıl bir tehditle ve nasıl bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya olunduğunun en açık göstergesi olduğunu vurgulayan Ekoloji Birliği, "Nükleer santral özlemlerine, bu büyük felaket girişimine karşı tüm yurttaşlara ve nükleerin bütün dünyaya etkisi olduğu gerçeğinden yola çıkarak tüm insanlığa hukuksal ve fiili mücadeleyi hep birlikte yükseltme çağrısı yapıyoruz" dedi.

    "KARINCANIN YOLDAŞI OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

    Ekoloji Birliğinin 5 Haziran Dünya Çever Günü'yle ilgili açıklamasında şu başlıklara dikkat çekildi:

    • Ekoloji Birliği olarak, ülkemizin tarımının, akarsularının, jeotermal kaynaklarının ve yeraltı kaynaklarının tüketilmesi ve yok edilmesi pahasına sadece kar amacı taşıyan enerji yatırımlarına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.
    • Vahşi madencilik, inşaat, beton, asfalt belediyeciliğinin kapitalist sömürü sisteminin çarkının devamını sağladığını, bunun doğanın yağmalanması ve talanı demek olduğunu biliyoruz. Dağı taşı yok eden, kurdun kuşun yuvasını dağıtan, akan suyu, havadaki bulutu, toprağı zehirleyen, tarihi ve hukuku katleden madencilik faaliyetlerine karşı zeytinin, sudaki balığın, gökteki turnanın, topraktaki karıncanın yoldaşı olmayı sürdüreceğiz.

    "BİLİMİN YÜZ AKI BİLİM İNSANLARI İLE GURUR DUYUYORUZ"

    • Değeri bilinmeyen, küçük çıkarlar uğruna, yandaşların kasaları para ile dolsun diye, tarumar edilen/edilmek istenen kadim kültürümüze, tarihten günümüze gelen kültürel miraslarımıza sahip çıkmanın, temiz, yaşanılabilir, doğayla ve insanla barışık bir geleceği bugünden yaratabilmenin ön koşulu olduğunun bilincindeyiz.
    • Tüm baskı, yıldırma, ihraç, cezalara rağmen, gerçekleri halka anlatmaya devam eden ülkemizin ve bilimin yüz akı bilim insanlarımızla gurur duyuyoruz. Onur Hamzaoğlu, Bülent Şık, Aykut Çoban gibi ekoloji mücadelesinin emektarları hocalarımızla, akademiden "barış istedikleri için" ya da başkaca sudan gerekçelerle ihraç edilen bilim insanlarımızla dayanışmaya devam edeceğiz.

    "HAYVAN DOSTLARIMIZIN YANINDAYIZ"

    • Ekoloji Birliği, dünya üzerindeki yaşamı tehdit eden kapitalizme karşı, tüm dünyadaki ekoloji örgütleri ile birlikte ortak mücadelenin bir parçası olmaya devam edecektir.
    • Denizlerimizin, göllerimizin balık çiftlikleri ile doldurulup, ilaçlı, gdo'lu besinlerle, vahşi koşullarda büyütülen sağlıksız balıklarla halkın zehirlenmesine karşı olduğumuz kadar, bu balıkların, tıpkı endüstriyel hayvancılıkta olduğu gibi yaşam haklarına saygı da bizim mücadele ettiğimiz konular arasında. Bizler, doğasından koparılıp, sağlıksız şartlarda büyütülen ve bu tüketim çarkına sürülen hayvan dostlarımızın yanındayız.
    • Ekoloji Birliği olarak tarlası hibrit tohumlarla, tarım zehirleri ile kirletilen çiftçinin yerel atalık tohumunu kullanmasını kısıtlayan, cezalandıran sisteme karşı da direneceğiz. Sağlıklı gelecek, tarımsal ürünler ve nesiller için atalık, yerel tohumculuğun gelişmesi, yaygınlaşması için çaba gösterenlerle dayanışmaya devam edeceğiz.

    "BÜTÜN SULAR ÖZGÜR AKSIN!"

    • Suların büyük barajlarla, HES'lerle esir edilmesine karşı "Bütün sular özgür aksın!" diyoruz.
    • Yaban yaşamının korunması, yabandaki bitkinin, hayvanın en az insanlar kadar nesillerini devam ettirmesinin gerekliliğine olan inancımız, doğaya ve yaşama olan saygımızın gereğidir.
    • Ekoloji mücadelesi yaşamı savunma mücadelesidir. Mücadelemizin özü, doğaya, onun bir parçası olan canlı yaşamına, kültürel varlıklara uygulanan talana karşı şiddetsiz, barışçıl, hukuki ve fiili direnişlere dayanır.

    'BİRLİK'TE YAŞAMI SAVUNMAYA

    • Yaşamı koruyanların yaşam haklarına dönük bu saldırılara karşı da ülke kamuoyunu duyarlı olmaya, bizlerle birlikte yaşamı savunmaya çağırıyoruz.
    • Ekoloji Birliği olarak herkese;
      Kendi çığlığını doğanın çığlığına katma,
      Daha güzel, yaşanabilir dünya kurabilmek için direnişe ve mücadeleye katılma,
      Dayanışma ağını örme ve güçlendirme  çağrısında bulunuyoruz.

      Doğanın özü direniştir. Gelin 'Birlik'te direnelim..."

    (HABER MERKEZİ)

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