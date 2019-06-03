Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen hükümet karşıtı protestoya polis saldırdı, çıkan çatışmada göstericiler yaralandı.

Muhalefetteki Demokratik Parti (PD) ile Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) tarafından geçici hükümetin kurulması ve erken seçime gidilmesi talebiyle düzenlenen protestoya katılmak üzere çok sayıda hükümet karşıtı gösterici ülkenin farklı şehirlerinden başkente geldi. Tiran’daki Millet Şehitleri bulvarında toplanan muhalefet yanlısı göstericiler, “Arnavutluk’u tüm Avrupa gibi seviyoruz” ve “Muhalefetsiz seçim olmaz” sloganlarıyla Başbakanlık binası önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Başbakanlık binasına doğru havai fişek, boya ve farklı cisimler atan göstericiler, binadaki polis kordonunu delmeye çalıştığı sırada arbede yaşandı. Emniyet güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla saldırdı.

AYLARDIR SÜRÜYOR

PD Genel Başkanı Lulzim Basha, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, “Bütün Arnavutlar daha önce görülmemiş ve duyulmamış özgürlük ve demokrasi toplantısında bir araya geldi. Bizim tüm bu mücadelemiz özgür ve adil seçimlerin düzenlenmesi ve Avrupa değerleri içindir” dedi. Basha’nın konuşması sonrası Meclis binası önünde geçen göstericiler, burada da sis bombası attı.

Hükümet karşıtı göstericiler aylardır başkentte protestolar düzenleyerek, erken seçim çağrısı yapıyor. Daha önce de protestolarda gerginlikler yaşanmış, bazı polis ve göstericiler yaralanmıştı. Öte yandan, Başbakan Edi Rama ise erken seçime karşı çıkıyor.

DP ve LSİ, 18 Şubat’ta Meclisteki milletvekillerinin istifa kararı aldığını duyurmuş ve hükümetten geçici yönetim talep etmişti. (Tiran/AA)

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