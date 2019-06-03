Trump, İngiltere ziyaretine giderken Londra Belediye Başkanı Khan’a hakaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, Kraliçe 2. Elizabeth’in daveti üzerine 3 günlük bir devlet ziyareti için İngiltere’ye gitti. Trump ülkeye ayak basmadan, gezisine tepki gösteren Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’a hakaret etti. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Khan için “tam bir zavallı” dedi ve ekledi: “Bana, çok aptal ve beceriksiz New York Belediye Başkanı (Bill) de Blasio’yu hatırlatıyor.”

Khan’ın sözcüsü ise Trump’a “Bu gibi çocukça hakaretler ABD Başkanı’na yakışmıyor” sözleriyle yanıt verdi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İngiltere’nin Trump için “kırmızı halı sermemesi” gerektiğini söylemişti. Khan Pazar günü İngiliz Observer gazetinde yayımlanan yazısında Trump’ı “20. yüzyılın faşistlerinin siyaset dilini kullanmakla” suçlamıştı.

Öte yandan İngiltere’de yine çeşitli kentlerde düzenlenen protesto gösterileriyle karşılanan Trump’ın, istifasını açıklayan ve Cuma günü Muhafazakar Parti liderliğini bırakacak olan Başbakan Theresa May ile de bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. May ve Trump’ın bugün başlayacak görüşmelerinde başlıca gündem maddeleri, iklim değişikliği ve ABD’nin Çinli teknoloji devi Huawei’ye yönelik kısıtlamaları olacak. (DIŞ HABERLER)