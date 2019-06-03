03 Haziran 2019 14:26

Trump, İngiltere ziyaretine giderken Londra Belediye Başkanı Khan’a hakaret etti

ABD Başkanı Trump, İngiltere ziyaretine giderken, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’a hakaret etti. "Çok aptal ve beceriksiz New York Belediye Başkanı Blasio’yu hatırlatıyor."

Trump, İngiltere ziyaretine giderken Londra Belediye Başkanı Khan’a hakaret etti

Fotoğraf: Beyaz Saray

    • Paylaş

    ABD Başkanı Donald Trump, Kraliçe 2. Elizabeth’in daveti üzerine 3 günlük bir devlet ziyareti için İngiltere’ye gitti. Trump ülkeye ayak basmadan, gezisine tepki gösteren Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’a hakaret etti. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Khan için “tam bir zavallı” dedi ve ekledi: “Bana, çok aptal ve beceriksiz New York Belediye Başkanı (Bill) de Blasio’yu hatırlatıyor.”

    Khan’ın sözcüsü ise Trump’a “Bu gibi çocukça hakaretler ABD Başkanı’na yakışmıyor” sözleriyle yanıt verdi.

    Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İngiltere’nin Trump için “kırmızı halı sermemesi” gerektiğini söylemişti. Khan Pazar günü İngiliz Observer gazetinde yayımlanan yazısında Trump’ı “20. yüzyılın faşistlerinin siyaset dilini kullanmakla” suçlamıştı.

    Öte yandan İngiltere’de yine çeşitli kentlerde düzenlenen protesto gösterileriyle karşılanan Trump’ın, istifasını açıklayan ve Cuma günü Muhafazakar Parti liderliğini bırakacak olan Başbakan Theresa May ile de bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. May ve Trump’ın bugün başlayacak görüşmelerinde başlıca gündem maddeleri, iklim değişikliği ve ABD’nin Çinli teknoloji devi Huawei’ye yönelik kısıtlamaları olacak. (DIŞ HABERLER)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    ABD Başkanı Trump Suriye ve Rusya'yı, İdlib’de sivilleri öldürmekle suçladı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    AKP inandırıcılığını yitirmiştir ve çaresizdir!

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    İşine gelince dünya şairi, gelmeyince vatan ve din düşmanı Nâzım!

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Göç ve ticaret savaşları

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Yaz planları: Başakşehir ve Beşiktaş

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Olcay Akdeniz
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İskender Bayhan: YSK 'hukuksuzluğu' yapanlarla yoluna devam ediyor
    İskender Bayhan: YSK 'hukuksuzluğu' yapanlarla yoluna devam ediyor

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile gündemdeki gelişmeleri değerlendirdik.

    GÜNCELLENDİ
    Sudan’da ordu saldırıya geçti, halk direniyor
    Sudan’da ordu saldırıya geçti, halk direniyor

    Sudan’da ordunun darbe karşıtı gösterilerde bulunan halka saldırması sonucu en az 13 kişinin öldüğü açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürleri 23 Haziran'da da görev alacak
    Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürleri 23 Haziran'da da görev alacak

    31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurullarını yasaya aykırı şekilde oluşturduğu iddiasıyla soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürleri, 23 Haziran İstanbul seçiminde de görev alacak.

    Buldan, Karay ve Yıldırım mezarı başında anıldı: Devletin bize özür borcu var
    Buldan, Karay ve Yıldırım mezarı başında anıldı: Devletin bize özür borcu var

    3 Haziran 1994'te kaçırıldıktan sonra öldürülen iş insanları Savaş Buldan, Hacı Karay ve Adnan Yıldırım mezarları başında anıldı.

    Öykü Arin'e bu kez babadan ilik nakledildi: Donör olun, umut olun
    Öykü Arin'e bu kez babadan ilik nakledildi: Donör olun, umut olun

    Annesinden nakledilen yarı uyumlu iliğin tutmadığı 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya babasından yarı uyumlu nakil yapıldı.

    Sezai Temelli İstanbul'da seçmene seslendi: Öncelik sandığa gitmek
    Sezai Temelli İstanbul'da seçmene seslendi: Öncelik sandığa gitmek

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İmralı görüşmeleri için "Önemli bir adım ama yeterli değil" dedi ve İstanbul'daki seçmene seslendi: "Öncelik sandığa gitmek"

    Ali İsmail Korkmaz katledilişinin 6. yılında Eskişehir'de anıldı
    Ali İsmail Korkmaz katledilişinin 6. yılında Eskişehir'de anıldı

    Gezi direnişinde Eskişehir’de polisler tarafından katledilen Ali İsmail Korkmaz için anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

    Mayıs ayında enflasyon yüzde 0.95 yükseldi
    Mayıs ayında enflasyon yüzde 0.95 yükseldi

    Türkiye İstatistik Kurumunun mayıs ayı verilerine göre enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0.95, 2018 mayıs ayına göre ise yüzde 18.71 oranında artış gösterdi.

    Fotoğraflarla, Kızılırmak Deltası'nda yaşayan rengarenk böcekler
    Fotoğraflarla, Kızılırmak Deltası'nda yaşayan rengarenk böcekler
    Türkiye, hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti
    Türkiye, hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti
    Öğrencilerden 300 çizik 300 dergi: Her başlangıçta yeni bir anlam vardır
    Öğrencilerden 300 çizik 300 dergi: Her başlangıçta yeni bir anlam vardır
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye’de yaz transfer dönemi: Gelenler-gidenler
    Türkiye’de yaz transfer dönemi: Gelenler-gidenler
    GÜNCELLENDİ
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool oldu
    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool oldu
    Günlük 62 lira yevmiyeyle çalışan mevsimlik tarım işçileri: Yetmiyor
    Günlük 62 lira yevmiyeyle çalışan mevsimlik tarım işçileri: Yetmiyor

    Çukurova'nın sıcağında sabahtan akşama kadar çalışan mevsimlik tarım işçileri, günlük 70 lira yevmiye aldıklarını, bunun 7,5 lirasını aracının kestiğini ve kalan paranın da yetmediğini söyledi.

    Ulus’ta bayram hazırlıkları: Yokluk bayramı
    Ulus’ta bayram hazırlıkları: Yokluk bayramı

    Bayram öncesi pazarlar dolu ama fileler boş. Kiloyla satın alan neredeyse yok. Tatile çıkmak bir yana bayramlık kıyafet bile lüks sayılıyor.

    Prof. Dr. Adnan Gümüş: Yeni eğitim modelinin arka planı para ve piyasa mantığı
    Prof. Dr. Adnan Gümüş: Yeni eğitim modelinin arka planı para ve piyasa mantığı

    Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Gümüş yeni eğitim sistemini değerlendirdi: Bu piyasacı modele bizimkiler şeriat sosu eklemiş

    "İktidar sıkıştıkça daha cüretkar yalana başvuruyor"
    "İktidar sıkıştıkça daha cüretkar yalana başvuruyor"

    Medya eleştirmeni Ragıp Duran, AKP'li siyasetçiler ve AKP'ye yakın bazı medya organlarının Ekrem İmamoğlu'ya yönelik "sahte haberlerini" değerlendirdi.

    Adana'da bayram hazırlığı: Kırk yıl hatırı var denirdi, kahve alamıyoruz
    Adana'da bayram hazırlığı: Kırk yıl hatırı var denirdi, kahve alamıyoruz

    Adana'da bayram öncesi konuştuğumuz yurttaşlar, ekonomik gidişattan yakındı. Adanalılar "Çok ucuz gibi görünen şeyleri bile alamıyoruz" diyor.

    İsrail’de eğitim ve adalet bakanları görevden alındı
    İsrail’de eğitim ve adalet bakanları görevden alındı

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, eğitim ve adalet bakanlarını görevden aldı.

    GÜNCELLENDİ
    ABD'den "İran ile ön şartsız görüşmeye hazırız" açıklaması
    ABD'den "İran ile ön şartsız görüşmeye hazırız" açıklaması

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran ile ön şartsız görüşmeye hazır oldukları açıklaması yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Keskin ve Yusufeli'de AKP, Honaz'da CHP, Kesmetepe'de DSP kazandı
    Keskin ve Yusufeli'de AKP, Honaz'da CHP, Kesmetepe'de DSP kazandı

    Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden sandık başına gidilen Honaz'da CHP, Keskin ve Yusufeli'de AKP, Kesmetepe’de ise DSP'nin adayı seçimi kazandı.

    GÜNCELLENDİ
    Cezayir Anayasa Konseyi 4 Temmuz'da yapılacak seçimleri iptal etti
    Cezayir Anayasa Konseyi 4 Temmuz'da yapılacak seçimleri iptal etti

    Cezayir’de Buteflika’nın istifası sonrası süren halk eylemleri nedeniyle Cezayir Anayasa Konseyi 4 Haziran'da yapılacak seçimleri iptal etti.

    Diş hekimliği öğrencileri ve mezunları ne istiyor?
    Diş hekimliği öğrencileri ve mezunları ne istiyor?

    Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencisi Barış Gülmüş, sosyal medyada kampanyaya dönüşen atama taleplerini Evrensel’e yazdı.

    GÜNCELLENDİ
    Sakarya Hendek'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    Sakarya Hendek'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Gözaltında işkence görenlerin tek isteği sorumluların yargılanması
    Gözaltında işkence görenlerin tek isteği sorumluların yargılanması

    Urfa Halfeti’de gözaltına alındıktan sonra günlerce işkenceye maruz kalan mağdurlar, sorumluların yargılanmasını istiyor.

    Mevsimlik sömürü: 50 TL için güneşin altında 12 saat çalışıyorlar
    Mevsimlik sömürü: 50 TL için güneşin altında 12 saat çalışıyorlar

    Urfa’dan Konya’ya gelen mevsimlik tarım işçileri, günlük 50 lira için güneşin altında 12 saat kesintisiz çalışıyor.

    Doç. Dr. Vahap Coşkun: Çözüm operasyonda değil demokratikleşmede
    Doç. Dr. Vahap Coşkun: Çözüm operasyonda değil demokratikleşmede

    Doç. Dr. Vahap Coşkun, TSK'nin Irak Kürdistan Bölgesinde yürüttüğü sınır ötesi operasyonla ilgili Evrensel'e konuştu.

    Karpuz üreticileri borçla üretim yapıyor
    Karpuz üreticileri borçla üretim yapıyor

    Adana’da turfanda karpuz hasadı başladı. Ancak borçla üretim yapabildiklerini söyleyen üreticiler durumdan memnun değil.

    Aroma’da TİS imzalandı: Kayıplarımız az da olsa giderildi
    Aroma’da TİS imzalandı: Kayıplarımız az da olsa giderildi

    Bursa’da kurulu bulunan ve Tekgıda-İş’in örgütlü olduğu Aroma fabrikasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.