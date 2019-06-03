03 Haziran 2019 14:19

ABD Başkanı Trump Suriye ve Rusya'yı, İdlib’de sivilleri öldürmekle suçladı

ABD Başkanı Trump sosyal medyada, "Rusya, Suriye ve kısmen de İran’ın, Suriye’nin İdlib ilini bombalarla cehenneme çevirdiğini duyuyorum" paylaşımında bulundu.

ABD Başkanı Trump Suriye ve Rusya'yı, İdlib’de sivilleri öldürmekle suçladı

Fotoğraf: Beyaz Saray

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    ABD Başkanı Donald Trump, Suriye hükümetini ve Rusya’yı İdlib’de masum sivilleri öldürmekle suçladı ve hava saldırılarına son vermelerini istedi.

    ABD Başkanı, Twitter üzerinden yayımladığı mesajda “Rusya, Suriye ve kısmen de İran’ın, Suriye’nin İdlib ilini bombalarla cehenneme çevirdiğini ve çok sayıda masum sivili ayrım gözetmeksizin katlettiğini duyuyorum. Dünya bu katliamı izliyor. Amaç nedir, bu size ne sağlayacak? Durun” ifadelerine yer verdi.

    İDLİB’DEKİ SON SÜREÇ

    Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana hükümet karşıtı cihatçı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. Türkiye, Rusya ve İran hükümetleri, 4-5 Mayıs 2017’deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini “Gerginliği Azaltma Bölgesi” ilan etti. Ancak Rusya ile Türkiye yönetimleri arasında 17 Eylül 2018’de Soçi’de imzalanan mutabakat sonucu AKP Hükümetinin bölgedeki ağır silahları ve el Kaide bağlantılı cihatçı grupları uzaklaştırması gerekiyordu.

    Ancak el Kaide bağlantılı Tahrir el Şam bu süreçte diğer grupların elindeki bölgeleri de alarak vilayetin yüzde 80’ini kontrol eder hale gelmişti. Son olarak Rusya’dan yapılan açıklamada, “Ateşkes sorumluluğu Türkiye’de” denmişti.

    Öte yandan Suriye ordusu ve Rusya tarafından 25 Nisan’da başlatılan son operasyonda 100 kilometrekare civarında bir alan hükümet yönetimine geçti. Bu süreçte çeşitli kurumlar 300’e yakın sivilin öldüğünü açıkladı. (DIŞ HABERLER)

    ABD’NİN RUSYA İLE SURİYE PAZARLIĞI SÜRÜYOR

    Kudüs’te Rusya, ABD ve İsrail temsilcileri arasında yapılacak toplantıda ABD ve İsrail’in Moskova’ya, Suriye’de İran’a etki etmesi karşılığında, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı tanımayı teklif edeceği ileri sürüldü.

    Londra merkezli, Suudi sermayeli Şarku’l Avsat gazetesinin Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, haziran sonunda Kudüs’te Rusya, ABD ve İsrail temsilcileri arasında yapılacak ulusal güvenlik temalı toplantıda İran’ın Suriye’deki varlığı başlıca gündem maddelerinden biri olacak.

    Gazeteye konuşan kaynak “Taraflar görüşmede bir yol haritasını görüşecek. Bu yol haritasına göre, ABD ve müttefikleri Suriye’de İran’ın rolü ve siyasi nüfuzunu engellemesine ilişkin belli eylemleri yürütmesi karşılığında, Moskova’ya Suriye’de yeniden inşa, yönetim meşruiyeti (Beşar Esad yönetiminin tanınması) ve yaptırımların kaldırılması gibi tekliflerde bulunacak” ifadelerini kullandı.

    Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, ABD Başkan Yardımcısı John Bolton ve İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben Şabat haziran sonunda Kudüs’te bir araya gelecek. Üç ülke arasında bu düzeyde ilk kez böyle bir toplantı yapılacak.

    KREMLİN: İKİ LİDER GÖRÜŞMELİ

    Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasındaki sorunları çözmenin ancak iki ülkenin liderleri düzeyinde bir görüşme ile mümkün olabileceğini söyledi. Sputnik’in aktardığına göre Peskov, “İkili gündemde liderler düzeyinde çözülmesi gerektiğini düşündüğümüz birçok stratejik sorun var. Daha düşük düzeyde bir görüşme ile bu sorunlar çözülemez. Liderler arasında bir görüşme yapılmaması mantıklı değil ve iki ülkenin de çıkarları ile bağdaşmıyor. Maalesef görüyoruz ki ABD şu an ileriye doğru bir adım atmaya hazır değil. Ancak Vladimir Putin’in sabrı da deneyimi de çok. Putin beklemeyi iyi bilen bir ülkeyi yönetiyor” ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

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