03 Haziran 2019 14:15

Buldan, Karay ve Yıldırım mezarı başında anıldı: Devletin bize özür borcu var

3 Haziran 1994'te kaçırıldıktan sonra öldürülen iş insanları Savaş Buldan, Hacı Karay ve Adnan Yıldırım mezarları başında anıldı.

Buldan, Karay ve Yıldırım mezarı başında anıldı: Devletin bize özür borcu var

Fotoğraf: MA

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    25 yıl önce kaçırıldıktan sonra öldürülen iş insanları Savaş Buldan, Hacı Karay ve Adnan Yıldırım mezarları başında anıldı. Anmada konuşan Buldan'ın eşi HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu devletin bize bir özür borucu var. Bu özür gerçekleşene kadar mücadele devam edecek." dedi.

    İstanbul'da Yeşilköy'de bir otelin çıkışında kaçırıldıktan iki gün sonra 3 Haziran 1994 tarihinde cenazeleri bulunan ve daha sonra isimleri mahkeme tutanaklarında "Öldürülecek Kürt İşadamları Listesi"nde yazılı olan iş insanları Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay'ın katledilmesinin üzerinden 25 yıl geçti. Üç iş insanı Avcılar'da bulunan mezarları başında anıldı. Mezarlıkta yapılan anmaya, Buldan, Karay ve Yıldırım'ın aileleri, Hakların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile HDP il ve ilçe yöneticileri, Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

    Buldan, Karay ve Yıldırım'ın -fotoğrafların taşındığı anmada, mezarlığa karanfiller bırakıldı. Barış ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenler anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ardından Adnan Yıldırım’ın kardeşi Nihat Yıldırım konuştu. Ağabeyinin tek suçunun Kürt olduğunu dile getiren kardeş Yıldırım, "Amaç faili meçhuller şahsında Kürt halkını sindirmek vardı. Ailelerin yakını olarak, faili meçhul şekilde öldürülen Kürtlerin aileleri olarak bizim isteğimiz devletin içerisine çöreklenmiş karanlık güçlerin bulunup adalet karşısına çıkarılmasıdır. Yargılanmasıdır. Bu adalet sağlanıncaya kadar asla pes etmeyeceğiz. Mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

    "HAKİKATİ ADALETLE BULUŞTURMAK ZORUNDAYIZ"

    Yıldırım’ın ardından konuşan HDP Eş Genel Başkanı Temelli, hakikatin gizlenemez bir huyu olduğunu vurgulayarak, hakikati adaletle buluşturmak zorunda olduklarını belirtti. Adalet arayışlarının sürdüğünü dile getiren Temelli, "Bu gün de burada, 25 yıldır süren bir adalet arayışına hep birlikte bir kez daha tanıklık ediyoruz. Bu arayışımız sürecektir. Çünkü biliyoruz ki eğer bu acılarımızla yüzleşmezsek, hakikat ve adaleti buluşturamazsak bu acılar devam edecek. Evet, unutmayacağız acılarımızı. Onlar bu toprakların değişmeyecek en önemli şahsiyetleri olarak bizimle birlikte olacaklar. Ama onların şahsında yitip giden binlerce cana söz vermek zorundayız. Onların anılarını yaşatan annelere, eşlere evlatlara söz vermek zorundayız. Bu sözümüzde adalet mücadelesi olmalıdır" diye konuştu.

    "ADALETİN OLMADIĞI BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ"

    3 Haziran 1994'te kaçırıldıktan sonra öldürülen iş insanları Savaş Buldan, Hacı Karay ve Adnan Yıldırım mezarları başında anıldı.

    Fotoğraf: MA

    Ardından söz alan Eş Genel Başkan Pervin Buldan ise, yaşadıkları trajediyi bir kez daha anmak için buluştuklarını söyledi. 3 Haziran’ın ağırlığının ve hüznün kendileri açısından çok fazla olduğunu dile getiren Buldan, “3 Haziran 3 değerli insanı yitirdiğimiz bir gün. 25 yıl önce bu gün bu 3 insanı aramızdan alanlar, bu katliamı gerçekleştirenler bu gün hala aramızda dolaşıyorlar ne yazık ki. Yargının, adaletin, hukukun olmadığı bir ülkede yaşadığımızı biliyoruz. 25 yıldır vermiş olduğumuz hukuk, adalet mücadelesi, vicdan mücadelesi ne yazık ki bu ülkede hiçbir zaman yerini bulmadı. Adalet, hukuk arayışımız, adalet çığlığımız hep duvarlara çarptı. Bu katliamı işleyenler sürekli devlet tarafından korundular, kollandılar ve saklandılar. Ama şunu her zaman söylediler 'evet, biz bu cinayetleri işledik. Devlet adına, ülkenin bekası adına bu cinayetleri işledik' dediler. Fakat bu cinayetleri işleyenler bu ülkenin hukuksuzluğundan, bu ülkenin adaletsizliğinden ve bu ülkeyi yönetenlerin vicdansızlığından güç aldılar, moral aldılar. Bu güçle bu moralle kendi yaşamlarını idame ettiler” dedi.

    "GERİDE, HELİN’İ, ENES’İ VE ZELAL’I BIRAKTILAR"

    Bu katliamı gerçekleştirenlerin geride acı ve hüzün bıraktığını dile getiren Buldan, "Geride, Helin’i, Enes’i ve Zelal’i bıraktılar. Babasız büyüyen çocukları bıraktılar. Dul kalan eşleri bıraktılar. Acılı aileleri bıraktılar geride. Onlar yaşamlarına devam edebilir. Bizler de mücadelemize her zaman devam edeceğiz. Ta ki, adalet yerini bulana kadar. Hukuk yerini bulana kadar. Vicdanlı insanlar bu ülkede hukuku gerçekleştirene kadar. Evet, bu mücadele devam edecek ancak bu ülkenin, bu devletin bize bir özür borucu var. Bu özür gerçekleşene kadar mücadele devam edecek" diye konuştu. (İstanbul/MA)

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