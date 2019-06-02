İsrail’de eğitim ve adalet bakanları görevden alındı

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Keskin ve Yusufeli'de AKP, Honaz'da CHP, Kesmetepe'de DSP kazandı

Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden sandık başına gidilen Honaz'da CHP, Keskin ve Yusufeli'de AKP, Kesmetepe’de ise DSP'nin adayı seçimi kazandı.