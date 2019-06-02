Galatasaray Lisesi’nde pilav gününde Füsun Üstel’le dayanışma mesajı

Galatasaray Lisesi’nde 85’inci kez geleneksel pilav günü düzenlendi. Galatasaray Ortak Akıl Platformu, şu an cezaevinde olan Barış Akademisyeni Füsun Üstel’e selam göndererek cezaevine mektup gönderdi. Platform yaptığı açıklamada, “Dayanışmamız hep sürecek” dedi.

Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen geleneksel pilavda cezaevinde olan Barış Akademisyenleri Füsun Üstel ve Tuna Altınel için pankart ile ‘Hocama Dokunma’ atkıları açıldı ve kendilerine pilav gönderildi. Ayrıca hazırlanan kartpostallara da destek mesajları yazıldı ve postalandı. Galatasaray Ortak Akıl Platformu, “Dayanışma yaşatır diyerek bugün kendilerine bizimle kaşıklayamadıkları Galatasaray Pilavından yolluyoruz” dedi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre Galatasaray Ortak Akıl Platformu açıklamasında Barış Akademisyenleri’ne açılan davalara da tepki gösterildi: “Bugüne kadar mahkemeye çıkarılan 619 akademisyenden davası sonuçlanan 195 kişinin tamamı hapis cezasına mahkum oldu. Keyfi kararlarla kimilerinin mahkumiyeti ertelenirken 34 akademisyenin daha Füsun Hoca gibi erteleme verilmediği için önümüzdeki günlerde cezaevine girmesi bekleniyor. Öte yandan, yargı reformunun açıklandığı gün, açılan davaların genişletildiğini, derslerinde, araştırmalarında zaman geçirmek yerine adliye koridorlarında koşturanlara yüzlerce yeni akademisyenin ekleneceğini öğreniyoruz. Füsun Hoca hapishaneye uğurlanırken konuşmasını “sözün bittiği yerde değiliz, sözün henüz başladığı yerdeyiz” diye bitirdi. Akademisyenlerin, gazetecilerin, bilim ve fikir üreten insanların seslerinin kısılmaya çalışıldığı, memleketin hapishaneye çevrildiği bu dönemde, ifade özgürlüğünün demokratik bir toplumun temelini oluşturduğunu bir kez daha yüksek sesle söylememiz, toplumsal barış, adalet ve demokrasi adına sözü çoğaltmamız gerektiğine inanıyoruz.” (HABER MERKEZİ)