Eyüplü kadınlar: Bayram yok, aç kalmama mücadelesi var

Eyüp’e bağlı Güzeltepe Mahallesinde yaşayan kadınlar bayramı ‘ekonomik yokluk’ ile karşıladı.

Evrensel'e konuşan Özlem Kılıç, bir bakkal dükkanı işlettiğini belirterek, “Bu bayram daha sıkıntılı geliyor. Sokağa çıkmaya korkuyorum. Çünkü çıkınca para gidecek. Çocuk okutuyoruz, dükkân kira her şey adım başı para. Şehir dışına ya da memlekete gitmek bizim için lüks” dedi. Ekonominin gidişatın bütün yaşamını etkilediğini söyleyen Kılıç şöyle konuştu: “Marketlerin çoğalması da mahallede bizim işlerimizi azaltıyor. Bayram kıyafeti almıyoruz. Eskidendi bayram kıyafeti, tatlıları, yemekleri. Bir pantolon alıyorum oğluma, o yırtılana kadar ikinci bir pantolon alamıyorum. Bayramların eski bayramlar gibi olmasını isterdim. Eskiden 10-20 lira ile birkaç çeşit yemek çıkartıyorduk, şimdi 100-200 oldu. Eskiden misafirler gelsin toplanalım birbirimizi görüp paylaşalım diyorduk. Şimdi aman gelmesin kimse gelirse masraf olacak korkumuz var. Aslında artık bencilleştik. Bu iyi bir şey değil elbette ama bu hâle getirdiler bizi.”

"EKONOMİ BİZİM HAYATIMIZI ALT ÜST EDERKEN YÖNETENLERE BİR ŞEY OLMUYOR"

Elif isimli mahalleli ise, “Eskiden bayramlarda memlekete giderdik. Gittiğimiz zamanda çocuklarla 1-2 ay kalırdık. Şimdi de gitmek istiyoruz ama eskisi gibi gidemiyoruz. Çocuklar büyüdü, masraflar daha arttı. 2-3 yılda bir anca gidebiliyoruz. Bu yıl mesela İstanbul’daki akrabaları ziyaret edeceğiz. En fazla karşıya geçeceğiz. Sonra yine eve” diyor.“Eskiden ben çalışmazdım çocuklara baktığım için, şimdi ben çalışmazsam neredeyse aç kalacağız” diyen Elif, “Eşim ev kirası faturalar yol parası derken maaştan bir şey kalmıyor. Benim maaşım ise ev masraflarına bize harçlık oluyor. Çalışmasam eve belki ekmek bile alamayacağız. O bile bazen yetmiyor. Çarşıya pazara giderken alışveriş yapmaktan korkuyorum. En ucuzuna bakıyorum ama onu da bulmak gerçekten zor. Eskiden çocuklara bayramlık alıyorduk, gezmeye gidiyorduk tek maaşla geçinirken şimdi 2 maaşla yarı açız. Ekonomi bizim hayatımızı alt üst ederken bizi yönetenler hiçbir şey olmuyor . Ekonomi onların kılına bile uğramıyor ama biz aç kalmamak için hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Var mı ötesi?” ifadelerini kullandı.

"İNSANCA YAŞAMAK İSTERDİM"

Gül isimli kadın ise, “Tek çocuğumuzu okutmak için varımızla yoğumuzla çalışıyoruz. Ne aile eş dost yüzü görüyoruz ne çocuğumuzla vakit geçiriyoruz. Bayramlarda aileler eş dostla yan yana gelmenin özlemi içindeyim. Birlikte bir şeyler yapmayı sohbet etmeyi özledim. Dinlenmek, güzel şeylerin özlemini gidermek çok zor. Bu kadar uzun çalışmanın karşılığında insanca yaşamak isterdim. Bu özlemleri üç kuruş para kazanmak yerine tercih etmek istemezdim ama mecburiyet” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

İşçiler bayrama geçim derdiyle giriyor: Kimsenin cebinde 5 kuruş yok