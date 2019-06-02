Tatilin ilk 2 gününde meydana gelen kazalarda 16 kişi öldü, 130 kişi yaralandı

9 günlük bayram tatilinin ilk iki gününde çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 16 kişi yaşamını yitirirken, 130 kişi yaralandı.

2 GÜNDE 46 KAZA MEYDANA GELDİ

Ramazan Bayramı tatili, arife günü olan 3 Haziran Pazartesi ile 7 Haziran Cuma gününün de kamu personelinin idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıktı. Yurt genelinde çok sayıda kaza meydana geldi. 31 Mayıs Cuma günü ile 2 Haziran Pazar gününe kadar meydana gelen 46 kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı.

1 Haziran Cumartesi günü; Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman, Düzce, İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Urfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük, Malatya ve Mersin’de meydana gelen 32 kazada 13 kişi yaşamını yitirdi, 96 kişi yaralandı.

2 Haziran Pazar günü; Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyon, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin’de meydana gelen 14 kazada 3 kişi yaşamını yitirdi 34 kişi yaralandı. (İstanbul/DHA)