Öğrencilerden 300 çizik 300 dergi: Her başlangıçta yeni bir anlam vardır

Abdullah SARIKAYA

Kayseri

Kayseri’nin Selçuklu Anadolu Lisesinde öğrencilerin “300 çizik 300 dergi” projesi kapsamında hazırladığı tematik dergiler okul girişinde sergilendi. Öğretmen Uygur Orhan’ın danışmanlığında hazırlanan dergiler öğrencilerin hayal gücüyle oluşturuldu.

Frida Kahlo, Vincent Van Gogh; Barış Manço, Neşet Ertaş, Aşık Mahzuni Şerif, Türkan Şoray ve Kemal Sunal gibi unutulmaz isimlerin tema olarak belirlendiği dergilerde öğrencilerin kaleme aldığı yazılara yer verildi.

RENK RENK DERGİLER

Kayseri’de ilk kez bir dergi sergisi açıldı. Öğrencilerin kırık paletleri ve yıpranmış kartonları sergi alanda kullanmaları dikkat çekiciydi. Öğrencilerin iç dünyasını yansıtan dergilerin titiz bir çalışmanın ürünü olduğu görüntüsünden anlaşılıyordu. Öğrenciler çıkardıkları dergileri anlatırken mutluluk gözlerinden okunuyordu. Renk renk dergileri çevre okullardan görmeye gelen öğrenci oldukça fazlaydı.

“ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE ÜRETTİK”

Projenin hazırlanmasında öğrencilere danışmanlık yapan Uygur Orhan dergilerin ve serginin hikayesini paylaştı. Orhan, “300 çizik 300 dergi projesi 2 yıllık bir proje. 2 yıldır bu proje üzerinde kafa yorduk. Öğrencilerle çalışıp birlikte ürettik. Öğrencileri serbest bıraktım. Her öğrenci kendi potansiyeline, kendi gücüne ve iç dinamizmine değer vererek özgür bir şekilde çalıştı” ifadelerini kullandı. Serginin amacını çocukların yaratıcı yazma gücünü geliştirmek, düşsel dünyalarını kışkırtmak ve onların içindeki dinamizmi harekete geçirmek olduğunu söyleyen Orhan, “Zevkle yaptıkları 300 tane dergi çıktı ortaya. Kemal Sunal’dan Neşet Ertaş’a, Mevlana’dan İbni Sina’ya kadar bilimsel, çocuk, yemek ve karikatür temalı birçok dergi ortaya çıkardık” şeklinde konuştu.

“DERGİ EDEBİYATIN LABORATUVARIDIR”

Taşrada çıkan dergilerin önemine değinen Orhan, “Taşrada desteklenmesi gereken çok önemli edebiyat dergileri çıkıyor. Edebiyatın mutfağı bence burası. Edebiyatın laboratuarı burası... Bizim okulda böyle bir laboratuar oluşturmaya çalıştık. Buradan gerçek yazarların çıkacağına inanıyorum. Kendini hem dilsel hem düşsel hem de pratiksel anlamda kelimelere adayacak, yan yana gelmemiş nice kelimler düşünecek. Onları özgür bir ortamda bağımsızca ve yeni bir bakış açısıyla sunacak... Bu öykü olur, yazı olur, tiyatro olur, roman olur... Dergi edebiyatın laboratuarıdır” şeklinde konuştu.

“PROJEYİ BÜYÜTECEĞİZ”

Önümüzdeki dönem yapacakları etkinlikler hakkında bilgiler veren Orhan gelecek yıl projeyi bir yayıneviyle ortaklaştırarak daha da büyüteceklerini söyledi. “İyi ki dergiler ve çizikler var” diyen Orhan sözlerini Edip Cansever’in şu satırlarıyla noktaladı: “Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır.”