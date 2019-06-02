Gözaltında işkence görenlerin tek isteği sorumluların yargılanması

Urfa’da gözaltına alındıkları ilk andan itibaren günlerce işkencelere maruz kalan mağdurlar, yaşadıklarını anlattı. Yaşadıklarını ‘insanlık dışı’ olarak tanımlayan mağdurların tek isteği, kendilerine bu zulmü reva görenlerin yargılanması.

Urfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Dergili (Derto) Mahallesi’nde 18 Mayıs günü yaşanan bir çatışmanın ardından Halfeti ve Bozova ilçelerine bağlı dört mahallerde yapılan ev baskınlarında aralarında çocukların da olduğu 51 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu kişilerin ilk andan itibaren evlerinde maruz kalmaya başladıkları işkence, götürüldükleri jandarma karakolu ve emniyette devam etti. 13 kişi “örgüt üyesi” oldukları iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Serbest kalan mağdurlar, kendilerinden öncekiler gibi gördükleri işkenceyi MA’dan Erdoğan Alayumat’a anlattı.

AYAKLARI PATLAYINCAYA KADAR İŞKENCE GÖRDÜ

Bu mağdurlardan biri olan Uğur Yıldırım, olay günü sabah saat 04.30 gibi evine yapılan baskında babası ve akrabaları ile birlikte gözaltına alındığını dile getirdi. Yıldırım, “Karakolda askerler tarafından ayaklarım patlayıncaya kadar işkence edildim. 5-6 saat burada bekletildikten sonra hastaneye götürdüler. Hastanede ayaklarıma dikiş atıldı. Ancak orada bulunan doktor tarafından bana darp raporu verilmedi. Ardından Urfa TEM Şube’ye getirildik. Buradaki polisler ayaklarıma bastıkları için dikişlerim yeniden patladı” diye belirtti. Yıldırım, bu yapılanlara sessiz kalmayıp, şikâyetçi olacaklarını söyledi.

‘3 GÜN BOYUCA ELEKTRİK VERDİLER’

Emin Zincirkıran da, TEM Şube’de neler yaşadıklarını ise şu sözlerle dile getirdi: “Beni hücreden alıp gözlerimi siyah bir bantla bağladılar. Ardından kafama siyah bir çuval geçirip çuvalı bağladılar. Bu şekilde ikinci kata çıkardılar. Burada ellerimi arkadan bağlayıp üzerimi çıkardılar. Bir polis ellerimi çekip sırtıma basarken, diğeri cinsel organıma bir şeyler taktı. Aradan kısa bir süre sonra vücudum birden sarsıldı. O an bana elektrik veriliğini anladım. Bu şekilde 3 gün boyunca işkence yaptılar ve her seans 30-40 dakika sürüyordu.”

‘HER SANİYE İŞKENCEYDİ’

İşkence mağdurlarından Feyzi Zincirkıran ise, gözaltında gördüğü işkencelerden dolayı yüzünün mosmor olmasına ve sağ kulağının halen duyma kaybı yaşamasına rağmen, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüklerinde korkudan darp edildiğini söyleyemediğini ifade etti.

Abdullah Polat ise, “Ağzıma iç çamaşırım tıkıldı. Sonra da elektrik vermeye başladılar. Bir yandan elektrik veriyorlardı bir yanda da küfür ediyorlardı. Bu şekilde işkence 40 dakika kadar sürdü. 2 ya da 3 gün boyunca bu şekilde işkence gördüm” dedi. TEM Şube’de diğerleri gibi günlerce elektrikli işkence gören Muhammed Sait Çiftçi de, kendilerine yaşatılan şeylerin insanlık dışı olduğunu söyleyerek, bu yapılanların hesabının mutlaka sorulması gerektiğini belirtti.

‘İŞKENCE MAHKEME SALONUNA KADAR SÜRDÜ’

12 gün boyunca gözaltında kalan Tacettin Gül’ün özellikle ilk 3 günü darp, falaka ve elektrik işkencesi ile geçmiş. Bu durumun dışarıda duyulması ile birlikte ise, fiziki işkencenin yerini psikolojik baskının aldığını söyleyen Gül, adliye koridorları ve mahkeme salonunda dahi bu yaklaşımın devam ettiğini ifade etti.Kendisine işkence yapan polislerden şikayetçi olacağını söyleyen Gül, davanın da peşini bırakmayacağını kaydetti. (HABER MERKEZİ)