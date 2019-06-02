Tarım Kredi Kooperatifinde mülakatta usulsüzlük yapıldığı iddia edildi

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Tarım Kredi Kooperatifinin personel alımlarıyla ilgili “mülakatta usulsüzlük” iddialarına dikkat çekti.

Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğünün Gaziantep Bölge Birliğinde çalıştırmak üzere yaptığı Kooperatif Görevlisi-Ziraat Mühendisi alımıyla ilgili mülakatta yüksek KPSS puanına sahip birinci sıradaki kişi yerine daha düşük puanlı dördüncü sıradaki kişinin atandığı iddialarını gündeme getiren Barut, ayrımcılık ve torpilin ortadan kaldırılması için ilgilileri göreve çağırdı.

KÜTAHYA’DA YAŞANANLARI HATIRLATTI

Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğünün Kütahya Bölge Birliğinde çalıştırmak amacıyla toplam 53 Kooperatif Görevlisi-Ziraat Mühendisi alımı için ilana çıktığını ve bu süreçte yaşanan skandalların çok büyük tartışmalara yol açtığını anımsatan Ayhan Barut, “Kütahya'da ilan edilen alım için başvuru sayısı yaklaşık bin 500 kişi olmuştu. Kurum bu başvuruların içinden 255 kişinin KPSS sıralamasına göre mülakata alınacağını duyurmuş ve 27 Mart 2019 günü 255 kişinin mülakatını yapmıştı. Mülakat sıralamasına giren 255 kişiden 180'ini kadın, 75 aday erkekti. Yani başvuruda bulunanların yüzde 70'i kadın adaylardan oluşuyordu. 16 Nisan 2019 günü mülakatı geçerek alımı yapılan adayların açıklandığı listelerde, sınava giren 180 kadın adaydan bir tanesi bile kazanamadı. Buna karşılık kazanan 53 kişi de erkek adaylardan oluştu” dedi.

“TARIM KREDİ KOOPERATİFİ KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMALI”

Barut, “Tarım Kredi Kooperatifinin bu ayrımcılık, torpil ve adam kayırma skandallarıyla ilgili açıklama yapması gerekiyor. Bu yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. Ayrıca tarladan sofraya tarım sektörünün en önemli grubunu oluşturan ziraat, gıda, su ürünleri mühendislerinin, veteriner hekimlerin, tekniker ve teknisyenlerin kamuya atamasının yapılmasını istiyoruz” dedi. (Adana/EVRENSEL)