Yüksek akaryakıt fiyatları ve ekonomik kriz nakliyecileri vurdu

Ekonomik krizden kaynaklı sürekli zamlanan akaryakıt, nakliye sektörünü vurdu. Mazot ve benzin zamlarından etkilenen nakliyeciler, işlerin bozulduğunu dile getirerek çözüm beklediklerini ifade etti.

Van’da şehiriçi nakliyeciliği yapan Fevzi Bargin, “Ekonomik kriz yok” diyen iktidar çevrelerine tepkili. Bargin, “Sabahtan akşama kadar eğer bir yük taşıyamıyorsam, kimse yük vermiyorsa bunun tek nedeni ekonomik krizdir. Önceden de ekonomik krizler oldu ama bu kadar etki yaratmamıştı” dedi. Selim Bilal de, benzin-mazot fiyatlarındaki sürekli artışın kendilerini çıkmaza sürüklediğini belirterek, “Hiçbir yıl bu yıl kadar ekonomik anlamda çetin geçmemişti. Artık bir çözüm bulsunlar, nereye kadar bu sıkıntılar devam edecek” diye konuştu. Nakliyeci Lütfü Hamak da, “Mazot ve benzin fiyatları her gün yükseliyor. Yakıt yükseldikçe de biz iş alamıyoruz. Her yıl bir seçim yapılıyor ve seçimler yapıldıkça ekonomi daha da kötüye gidiyor. Hükümet üyeleri kendi koltuklarını düşünmekten başka bir şey yapmıyorlar. Evliyim ve çocuklarıma istedikleri şeyleri alamıyorum.” (Van/MA)