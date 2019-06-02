Mevsimlik sömürü: 50 TL için güneşin altında 12 saat çalışıyorlar

Zemo AĞGÖZ

Urfa’dan Konya Cihanbeyli’ye gelen mevsimlik tarım işçileri, çalışma koşullarının çok zor olduğunu anlattı. Güneşin altında 12 saat kesintisiz çalışan tarım işçileri günlük 50 lira alıyor. Üstelik elektrik, su ve yol giderleri de çadırlarda kalan işçilere ait.

Mevsimlik tarım işçileri, Cihanbeyli’ye bağlı köylerde, pancar tarlalarında önce çapa ardından pancar toplama işlerini yapıyor. İşçiler ayrıca buğday zamanında buğday tarlasında da çalışıyor. Cihanbeyli’de çadırlarda kalan işçiler, köylere kendi araçlarıyla giderek gün boyu tarlada çalıştıktan sonra tekrar çadırlarına dönüyor.

HER ŞEY PAHALI

Ailesiyle birlikte çapa yapmaya geldiğini ve 4 ay boyunca burada kaldıklarını ifade eden İşçilerden Şahin Çakırcı (30), çocuklarının okulu bırakıp kendileriyle birlikte gelmek durumunda kaldıklarını belirtti. Çakırcı, “Günde 12 saat çalışıyoruz. Koşular çok zor. Urfa’da iş olmadığı için buraya kadar geliyoruz. Devletten iş imkanı yaratmasını istiyoruz. Günde 50 TL alıyoruz. Sigorta zaten yok” dedi.

Şehir merkezinden uzakta çalıştıklarını aktaran Çakırcı, “İçecek soğuk suyumuz dahi yok. Her şey artık parayla olmuş. Bir şey alamıyoruz. Suyun, elektriğin ve yolun parasını biz veriyoruz. Devlet suyu elektriği bile karşılamıyor” şeklinde konuştu.

Eşi Sahra Çobanoğlu ile birlikte çapa yapan 55 yaşındaki Aziz Çobanoğlu, Konya’daki işleri bittikten sonra Urfa’ya döndüklerinde pamuk toplama işine gittiklerini söylüyor. Yaklaşık 3 aydır Konya’da olduklarını dile getiren Çobanoğlu, “Daha bugün çalıştık. Kaç saattir sadece 1 dönüm çapa yapabildik. Araziler çok kötü. Toprak sahipleri önceden ilaçlamadığı için ot çıkmış bu da bizim işimizi zorlaştırıyor. Dönüm başı 300 TL alıyoruz. Bir dönüm tarlanın çapasında kaç kişi çalıştıysak onu aramızda paylaşıyoruz. Kişi başı günlük 50 TL falan oluyor. Mazot, su, elektrik fiyatları artı ama aldığımız ücret aynı” dedi.

KOŞULLAR REZALET

Sahra Çobanoğlu (55) ise “Rezil oluyoruz. Hastayım. Şeker tansiyon, astım hepsi var. Ayakta çalışamıyorum. Oturarak çalışıyorum. 15 yıldır çalışıyorum” dedi.

Çadırda kalan işçilerden Kasım Özbay (60) da yaşadıkları koşullarının rezalet olduğunu ifade ederek, tuvaletin ve banyonun olmadığını aktardı. Özbay, “Perişan olmuşuz. 8 ay çadırda kalıyoruz. Cumhurbaşkanı sesimizi duysun. Böceklerin içerisinde yatıyoruz. Perişanız. İş de yok. Aldığımız maaşla da ancak kendimizi geçindiriyoruz” diye konuştu. Ailecek çalışmaya geldiklerini dile getiren Özbay, “Çalıştığımız gün karnımız doyuyor. Çalışmadığımız zaman aç kalıyoruz. Buradan Urfa’ya döndüğümüzde yine açız” dedi.

‘AKP ÇOK OY KAYBEDECEK’

Bugüne kadar hep AKP’ye oy verdiğini ve pişman olduğunu söyleyen Aziz Çobanoğlu, “Seçim zamanı Urfa’ya gittik. Gelin AKP’ye oy verin dediler. Dedik belki AKP bize yardımcı olur. Seçim için Urfa’ya kendi arabamla gittim. Bin TL yakıt gitti. 16 senedir AKP’ye oy veriyoruz. Ama AKP hiç bize bakmıyor. Demiyor bu fakirlerin halini görelim. Bundan sonra AKP’ye oy vermeyeceğim” dedi. (Ankara/MA)